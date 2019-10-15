港股直擊 即巿股評

市場擔心中美敲定實質協議仍艱難，隔晚美股回落，加上內地通脹比市場預期高，令港股連升三日後，今早高開後倒跌。

恒指高開87點，報26609，但已屬今早高位所在，內地公布經濟數據後，大市由升轉跌，最多曾倒跌65點，低見26456，臨近午市跌幅收窄，中午企在26500上收市。恒指半日收造26506，跌15點或0.06%，國企指數中午收造10498，跌9點或0.1%，大市成交415.3億元。

中國上月通脹高預期，9月份居民消費價格指數(CPI)按年升3%，為2013年11月以來最高，高於市場預期升2.9%，較上月升0.2個百分點。工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌1.2%，是2016年7月以來最低，符合市場預期，按月則升0.1%。

藍籌股別發展。滙控(00005)中午跌0.4%；平保(02318)下滑0.3%；中移動(00941)跌0.8%；聯通(00762)資費五年降費逾九成半，中午挫3%，為包尾藍籌；騰訊(00700)升0.6%；友邦(01299)微漲0.1%；中生製藥(01177)則升2.9%，跑贏一眾恒指成分股。

焦點板塊

體育用品股：美國體育用品商Nike，獲美銀美林調升評級及目標價，隔晚創上市新高，連帶內地體育用品股亦造好，安踏(02020)今早也再破頂，半日升2.3%，為表現最佳國指成分股；李寧(02331)也升1.9%；361度(01361)倒升2.9%；特步國際(01368)飆5.2%；寶勝國際(03813)上月經營收益淨額升15%，中午揚3.1%；但滔搏(06110)跌2.4%。

本地電訊股：5G頻譜拍賣價遠比市場預期低，本地電訊股亦逆市造好。和電(00215)揚4.3%；數碼通(00315)升2.4%；香港電訊(06823)走高1.1%；香港寬頻(01310)昨稱強化固網迎5G，股價創上市新高，曾見15.32元，中午仍升1.9%。

物管股：雅生活(03319)今早錄大手逾10億元上板，半日瀉7.8%；連帶對手碧桂園服務(06098)跌1.2%；中海物業(02669)走低0.5%；彩生活(01778)跌1.4%；永升(01995)挫3.2%。

焦點股份

德視佳(01846)：德國視力矯正服務供應商德視佳今早掛牌，今早一度高見15.18元，比招股價7.5元，狂飆1.02倍，半日收造11.8元，仍比招股價高57%，成交有9.9億元。

美團(03690)：摩通料美團點評最快下月染藍，股價連跌兩日後反彈，中午升2.9%。

平安好醫生(01833)：10月後持續獲北水追捧，股價曾見59.1元，創上市新高，半日仍飆5.5%，造58.8元，成交2.7億元。