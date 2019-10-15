港股直擊 即巿股評

中國鐵塔(00788)今早跑輸，最新跌1.1%報1.72元，見逾四個月低位，最新成交近1.8億元。

富瑞昨日發表報告指，中國鐵塔即將公布第三季度業績，預期公司未來兩季表現將勝市場預期，惟其長遠股價上行空間有限，維持「持有」評級，目標價1.93元。

該行指，雖然中國鐵塔的股價已大幅調整，由7月5日高位累跌大約19%，但富瑞相信受內地電訊商擬共建共享5G網絡等因素影響，鐵塔股價長遠上行空間依然有限。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。