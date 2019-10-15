即巿股評 港股直擊

噚日下晝收咗市之後就匆匆忙忙咁出咗去，事關噚日朝早前上司忽然蒲頭搵我；搵我做乜？遲啲就知。

喺噚日下半場開市後，大約係1點30分同2點10分呢兩個時間，都見到恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)落到超賣水平，按照呢兩個時間恒指牛(57347)高低位再拉個平均買入價一樣都係$0.0535；至於另一隻收回價比較遠啲嘅恒指牛(57414)則分別為$0.0675同$0.0685。跟手喺2點半時見到SlowSTC(14,3)由超賣位上到去中軸嘅時候就已經無力再上，跟手仲調頭向下，人都開始變得有啲心急，事關隻(57347)槓桿太高，所以只適宜做day trade，等到3點25分時，再次見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到中軸位，其實都已經準備開定個a/c，點都要將隻(57347)掉走。結果喺3點35分之後條SlowSTC(14,3)果然無力再上，按3點25分至3點35分(57347)高低位做過$0.054/$0.051計，平均賣出價就係$0.0525，對比平均買入價，好彩都係輸一格。

至於隻(57414)唔係話唔理，只不過係呢隻牛證嘅收回價遠少少，過夜都無咁驚。今朝起身睇電視時，右下角日經升逾200點；但新聞就講噚晚美股跌廿幾點，心諗：呢個係咩玩法呢？不過，個市有咩玩法都好，都唔係我一個人可以控制架啦。喺巴士見到恒指做完U盤，開市報26609點，升88點，同步見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)喺2X至3X呢個位，同時%K線升穿%D線，好一個低位回升嘅姿態，於是就索性喺開市之後再比多少少時間個市，睇吓有無辦法上高啲。

結果，正式開市之後，恒指隨即低走，到依家9點53分，恒指倒跌40點，做緊26481點，至於5分鐘圖條SlowSTC(14,3)現水平處於嚴重超賣位置，(57414)係硬食架啦，但現價做緊$0.066，對比噚日嘅平均買入價只係暫蝕兩格，希望條SlowSTC(14,3)喺稍後時間可以見低位反彈，帶動埋隻(57414)上行啦。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，上方熊證最貼價嘅系26600至26699點，呢度有相當於186張期指街貨；至於下方牛證有兩層係新增嘅，而最貼價嘅就係26100至26199點，但只有97張期指嘅街貨咁大把；第二層26000至26099點呢度有相當於300張期指嘅街貨，多少少就梗架啦，好歹佢都係一個齊點數大關口位嘛。不過，就真係呢幾百張期指嘅街貨，個市就滿足？望望電視見到恒指粒數由紅變綠啦，不如專心處理埋隻(57414)好過啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家