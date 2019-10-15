今日 09:18
港股直擊
即月期指高開45點報26577，較上日現貨收市高水55點。
國企指數期貨低開11點報10497，低水11點。
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金管降緩衝資本 放水3000億
今日信報
Now車長稱遭警暴 9處傷痕下顎骨裂
貿談露曙光 風險胃納升
恒昇
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期指短期目標睇26600至26800點
陳檬
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洗滌心靈 找回思想自由
新股女王
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為中美金融脫鈎風險做準備
姚遠
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港產職安平台AI做監工 實時視察地盤 遇事即通報
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What can we tell from China’s reviving sales of instant noodles?
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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劉鶴據報本月底赴美 續展開貿談
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Sempra出售智利業務予中國國家電網公司
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中環集會修正參與人數近20萬 陳浩天籲持續攬炒
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特朗普顧問:首階段貿協讓中國寬心
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環時胡錫進:中美有達成最終貿協意願
中國財經 ｜ 昨日 22:40
憂貿易協議生變 道指收市反覆偏軟
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史樂山辭國航非執董
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