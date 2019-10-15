港股直擊 即巿股評

上期文章提到新股百威(01876)股價由首日收市價28.2元至本週一收市32.05元，接近兩週以來累積超過一成升幅，成為市場其中一個焦點。相關窩輪與股份同步上市亦備受關注，自上市以來的8個交易日計，百威認購證累積流入接近3,600萬元，是第二大資金流入的個股相關資產，僅次於騰訊認購證，證明資金在輪證市場的活躍參與。

投資者若於股份上市的首天買入百威認購證並持有至今的話，賬面上應已有一定的利潤，以一隻百威認購證(11292)為例，行使價33.88元，首日收市價0.21元，高位曾見0.37元，本周一收市價0.32元，累積近50%升幅。投資者如持有百威認購證並錄得賬面利潤的話，目前該怎樣做呢？

當然，投資者可以有幾項選擇。(1)首先，投資者可繼續持有該認購證。若本身仍看好股份而選擇持有認購證，雖然可繼續捕捉股份的變動，但槓桿會隨股份價格上升而下降，而若股份價格回落，亦有可能會抵銷原來的利潤。(2)第二，投資者可選擇平倉沽出該認購證來套現利潤。這策略可完全鎖定帳面利潤，但就不能繼續捕捉股份的變化，若投資者本身繼續預期股價向上，就只有望洋興嘆。

針對著以上兩種情況，若希望捕捉股份的往後的走勢，同時又想先鎖定利潤，投資者其實可選擇進行轉倉／換馬。轉倉的形式是將現有的認購證沽出，同時將部份所得資金轉而買入一隻行使價較高的認購證繼續看好。一般而言，假設到期日相近，行使價較高的認購證會較便宜，而且槓桿較高。此「一沽一買」的策略，因為買入的新認購證面值較低，轉倉之後可鎖定部份利潤。另外，新的較價外認購證的槓桿較高，可彌補舊產品下降了的槓桿，繼續捕捉股份走勢。

以上述百威購(11292)為例，投資者若於上市首日以0.21元買入10萬股，投資額21000元，直至本周一收市價0.32元計，帳面利潤達11000元。此時這產品的槓桿不足5倍。利用轉倉策略，投資者可考慮沽出百威購(11292)並同時買入另一隻較高行使價的百威購(11667)，行使價38.93元，實際槓桿超過5倍。此產品本周一收報0.214元，若同樣買入10萬股計，則可套現約10600元，並同時以超過5倍的實際槓桿繼續追蹤百威股價的變化。若正股上升，投資者仍然可以利用新買的價外證捕捉升幅；若正股下跌，投資者的最大損失變成了新投資的21400元，因此可鎖定原來投資的部份利潤。

投資者要留意這策略適合用於中線看好股份並有明顯趨勢的情況，如果正股持續向上，原來的價外證亦變得價內，此時投資者可考慮更高行使價的產品繼續捕捉股份的走勢。但如股價呈一個上落市格局，這策略就可能不太適合了，因此要按自己需要，審時度勢，靈活運用策略。

資料來源：高盛認股證牛熊證網站，截至2019年10月14日

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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