港股直擊 即巿股評

市場反映中美貿談利好消息，恒指兩日累漲逾八百點，夜期及港股預託證券(ADR)均預示今早回吐。

美股經過上周後期急升後，周一美股小幅收跌，美國對歐盟關稅報復措施在WTO獲通過，全球貿易形勢存在較多不確定性，投資者偏審慎。道指收跌跌29點或0.11%報26787點；標普500跌0.14%報2966點；納指跌0.1%報8048點。

周一是美國的哥倫布日假日，美國聯邦政府休假，國債市場休市，但美股與商品期貨市場正常交易。

世貿組織正式授權美國對至多75億美元的歐盟進口商品徵收關稅。由164個成員國的代表組成的WTO爭端解決機構允許美國對歐盟和空客生產國英國、法國、德國和西班牙採取反措施。

美國財長努欽周一表示，倘若到12月中仍無法與中方簽署貿易協議，屆時可能會恢復對中國貨加徵關稅，但強調仍預期會有協議，並透露本周將與中國就貿易問題進行副部級通話。市場分析指中美尚未動筆簽訂任何協議，投資者信心將動搖。

據CME「美聯儲觀察」：美聯儲10月減息25個基點至1.50%至1.75%的概率為74.3%，維持當前利率的概率為25.7%；到12月降息25個基點至1.50%至1.75%的概率為59.2%。

本周美股第三季財報季將正式拉開序幕，這可能會暴露出貿易問題給美國企業帶來的影響。首當其衝的將是一些美國銀行和金融公司。摩根大通、花旗、富國銀行和美國銀行將在周二開市前公布業績，投資者正密切關注美聯儲減息是否會影響銀行的淨息差。

市場對原油需求下降的憂慮再現，國際油價收市下跌，紐約期油跌超過2%，收報每桶53.59美元，跌1.11美元。倫敦12月布蘭特期油終止三連升，收報每桶59.35美元，跌幅1.92%。

土耳其針對庫爾德揮軍敘利亞東北部，引起多國批評。美國總統特朗普10月14日宣布，將會制裁土耳其官員，中止談判價值千億美元的貿易協議，並調高關稅。土耳其5年期信貸違約掉期(CDS)升至414個基點的6周新高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60元，較本港收市高0.05元；騰訊(00700)ADR收報325.51元，低2.69元；國壽(02628)ADR收報18.55元，低0.13元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.86元，低0.1元；中石油(00857)ADR收報4.08元，低0.05元；中石化(00386)ADR收報4.65元，低0.05元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.92元，低0.48元；聯通(00762)ADR收報8.53元，低0.11元；中電信(00728)ADR收報3.63元，低0.01元。

ADR港股比例指數報26425，較周一恒指收市低95點或0.36%。即月恒指夜期收報26482點，跌50點，低水40點。恒指昨日收報26521點，升213點或0.8%，三連升累彈839點或3.3%，創9月18日以來、逾三周收市高。

金管局昨日在港股收市公布，即日起下調香港銀行的逆周期緩衝資本（CCyB）比率0.5個百分點，由2.5%降至2%，冀釋放放貸額度支援中小企，此被市場看成「港版降準」，留意銀行股表現。

焦點股份

華潤置地(01109)：公布1至9月累計總合同銷售額1753.72億元人民幣，按年增長15.7%。

華晨中國(01114)：德國汽車製造商寶馬集團：前三季度在中國銷量達52.6萬輛，同比大幅增長14.4%，首次突破50萬輛。

鞍鋼(00347)：預期截至9月底止首9個月盈利約17.22億元人民幣，將按年下跌74.88%，去年同期盈利為68.55億元。單計第三季盈利下跌約87.7%。

中聯重科(01157)：預期截至9月底止，首9個月盈利按年增長1.63倍至1.71倍，去年同期盈利13.03億元人民幣。

海通證券(06837)：公布9月淨利潤5.19億元人民幣，按年上升2.1倍。

從事視力矯正的德視佳(01846)今早掛牌，據耀才暗盤交易中心資料顯示，德視佳暗盤收報13元，較招股價7.5元，升5.5元或73.33%。該股本港公開發售部分錄得超額認購約41.72倍，一手中籤率30%。