美國每月放水買短債，加上中美達成首階段貿易協議，港股連升三日，全日漲213點，成交903.47億元。
北水流入加快，全日淨入大增至32.3億元，較上周五大升1.8倍。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
建行(00939)為北水最多淨買個股，全日淨買13.69億元；工行(01398)亦有2.14億元淨買；信証(06030)則有7555萬元淨買，但招行(03968)則有6.5億元淨沽，為今日淨沽最多個股；平保(02318)則有473萬元淨沽。
至於騰訊(00700)亦有5.99億元淨買，滙控(00005)也有3.06億元淨買；神華(01088)也錄1.2億元淨買；重卡上月銷售勁，濰柴(02338)全日升5.1%，今日也有8041萬元淨買；南方能源(01573)則有546萬元淨入。
科技股舜宇(02382)全日有2570萬元淨入；但中興(00763)則有3612萬元淨走。
平安好醫生(01833)創52周新高，全日錄7925萬元淨買；但東陽光藥(01558)則有4027萬元淨走；石藥(01093)也有2584萬元淨走。
另外，融創(01918)錄1.3億元淨走；港交所(00388)也錄590萬淨沽。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、招行、騰訊、工行、融創、滙控、平保、石藥、平安好醫生及神華。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰計、中興、融創、東陽光藥、舜宇、信証、港交所、濰柴、建行及南方能源。