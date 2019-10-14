港股直擊 即巿股評

中美達成首階段貿易協議，美國股市上周五晚造好，中港股市今日承接外圍氣氛續向上，恒指反彈至超過三周高位。

恒指高開212點，明顯突破20天線(26277點)，開市後受內地上月進出口遜預期拖累，升幅曾縮至77點，見26386點全日低，其後回勇，曾升328點，見26636點，中午升269點，午後於26500水平爭持。恒指收報26521點，升213點或0.8%，三連升累彈839點或3.3%，創9月18日以來、逾三周收市高。大市今日上升股份比例為56%，下跌股份比例為44%。

國企指數報10507點，升55點或0.5%。國指三日累彈338點或3.3%。

大市成交額903.47億元。

即月期指收市升122點，報26532，高水10點。

滬指收市升1.15%；深成指升1.24%。

內地以美元計價，9月出口按年下跌3.2%，遜於市場預期下跌2.8%；進口按年下跌8.5%，亦遜於市場預期下跌6%。

藍籌股方面，美國農業部公布向中國出口豬肉創紀錄，萬洲(00288)升4.3%；外貿股創科(00669)飆4.2%。另外，騰訊(00700)旗下騰訊體育恢復部分NBA比賽直播，並獲大行上調第三季純利預測，股價彈至兩周高位，收市升1%；友邦(01299)升0.8%；滙控(00005)升1.7%；銀娛(00027)彈升4.3%。相反，舜宇(02382)手機攝像模組出貨量按月跌13.8%，股價吐2.5%；恒安(01044)跌2.6%。本地股偏軟，領展(00823)跌0.2%；港鐵(00066)跌0.8%；恒地(00012)跌0.3%。

焦點板塊

中資金融股：A股造好，中資金融股跟升，建行(00939)升1.5%；工行(01398)升1.1%；招行(03968)升1.3%；農行(01288)升1.6%。內險方面，太保(02601)和國壽(02628)升約0.9%；平保(02318)升1.1%。光大集團傳來港上市，旗下光控(00165)再升7%；同系光大銀行(06818)升5.2%，其A股升6.73%。

內房股：普遍跑贏大市，恒大(03333)飆5.1%；奧園(03883)升3.1%；萬科(02202)升1.9%；融創(01918)升1.5%；新城發展(01030)升3.4%；美的置業(03990)升2.5%；旭輝(00884)升2.6%；龍光(03380)升1.8%。

汽車股：中汽協公布，上月乘用車銷量按年下跌6.3%，首9月乘用車銷量累跌11.7%。車股個別走，上月賣車增15%的長汽(02333)升1.5%；東風(00489)上月銷量跌1.3%，股價升1.1%；吉利(00175)吐1.6%。美國業務佔比重的零件股敏實(00425)升2.1%。另外，第一商用車公布9月內地重卡銷量按年增7%，連續三個月錄正增長，重汽(03808)升6.1%；濰柴動力(02338)升5.1%。

醫藥股：石藥(01093)主席指旗下中風藥「恩必普」被納入浙江省藥物監控名單目錄的影響微乎其微，股價彈4.2%。中國生物製藥(01177)升3.1%；東陽光藥(01558)升6.2%；復宏漢霖(02696)彈4.4%；康哲(00867)升3.9%；三生(01530)升3.3%；錦欣生殖(01951)和方達(01521)創新高，收市分別升1.1%和無起跌。康希諾生物(06185)擬上科創板，急飆8.1%。另外，本地的醫思醫療(02138)急升一成；醫療科技股平安好醫生(01833)升2.2%。

焦點股份

中國廣核電力(01816)：獲大摩連升兩級至「增持」，升目標四成至2.52元，股價彈4.1%。

中遠海能(01138)：附屬早前遭美國制裁，受中美達成首階段貿易協議，加上波羅的海原油運價指數(BDTI)上周五大升24.3%，連升30個交易日刺激。H股曾再彈17.9%，補回9月30日復牌的下跌裂口，收市升5.4%，其A股(600026.SH)曾漲停，收市升2.8%。

彌明生活百貨(08473)：上周五已遞表轉主板，股價飆34.9%。

半新股：兩隻教育板塊半新股破頂，東方教育(00667)和中滙集團(00382)分別升0.9%和2.1%。另外，鑫苑服務(01895)升6.4%。多股表現波動，魯大師(03601)反覆跌2.8%；傲迪瑪汽車(08418)則反覆飆26.9%，以上市高位0.59元收市。

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