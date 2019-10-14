即巿股評 港股直擊

中美貿易談判達成首階段協議，加上美聯儲舉措被解讀為重啟QE，港股今日升幅不算多，執筆時恒指升240點(0.9%)至26548，主要是上周五港股已提前偷步升，而且中美所以協議連文本也未有，兩國領導人能否如期在下月中的智利APEC會議期間簽署協議仍有變數，至於聯儲局只是購短債，講明只屬技術性措施，不代表美聯儲的貨幣政策立場出現改變。

不過無論如何，市場暫時得以喘穩，至少在下月中前仍有憧憬，短期則要留意美企季績公布，以及周五內地公布第三季GDP數據，增長若放緩至6%甚至更低的話，配合CPI上升及PPI通縮惡化，要看市場屆時反應。

恒指目前仍屬反彈格，難言轉勢，關鍵是能否一舉突破9月13日高位(27366點)，板塊要睇內銀股，貿戰降溫支持人幣持續反彈，建行(00939)午後升2%，與工行(01398)勢頭能量一樣本月稍後有望由弱轉強。

騰訊(00700)當然亦舉足輕重，現時仍然是弱勢股，下月13日公布季績，北水近期密密吸，不過340元附近阻力料甚大，不易操作。

恒綜強勢股以及反覆破頂的半新股仍是操作主旋律，基本上是用追勢的「海龜交易法」(turtle trading)，特別留意成交配合下創20日新高之股份。在一個月前看好的方達控股(01521)及錦欣生殖(01951)先後創新高，前者更累漲三成，估值已不便宜了，要靠大行推波助瀾。至於平安好醫生(01833)、東方教育(00667)、中國科培(01890)及中梁控股(02772)亦可留意，部分也是隊友陳鎮強(阿強)及尹德政(Ricky)近期分別看好之股份。

贛鋒鋰業(01772)獲瑞銀首予「買入」評級，短期內料出現綠燈強勢，先下第一注，先回再收集，一手貨不用3000元，較宜靈活部署，本身較其A股折讓頗大，有藉口予北水炒。

羅崇博 (杜比)