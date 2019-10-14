即巿股評 港股直擊

中美貿易談判取得階段性協議，談判有實質進展，貿易戰緩和，利好股市氣氛。恒指高開212點後，曾因為內地進出口數據差過預期所拖累，以美元計價，9月出口按年下跌3.2%，遜於市場預期下跌2.8%；進口按年下跌8.5%，亦遜於市場預期下跌6%，升幅收窄至77點，見過半日低位26386點。其後升勢重現，恒指一度升328點，高見26636點，創9月19日以嚟高位。中午恒指報收26578點，升269點；國指則升95點，報收10547點。

重磅藍籌股普遍上升，只有一向被示為避險嘅藍籌股中電(00002)、領展(00823)跟地鐵(00066)等逆市下跌。大笨象(00005)彈2%，重上60元關鍵位，其他內銀股亦有不俗彈力。指數股重中之重嘅騰訊(00700)則升彈1.6%，重上330元。而外貿相關股份創科(00669)升4%；萬洲(00288)則喺美國農業部公布向中國出口豬肉創紀錄下，股價再彈3.1%。不過以為手機設備股舜宇(02382)可以受惠貿易戰緩和，但自己本身營運數據唔爭氣，手機攝像模組出貨量按月跌13.8%，股價逆市跌逾3%。

真正能受惠貿易戰緩和嘅股份，應該係中遠海能(01138)，較早前旗下附屬被美國制裁，但有消息指中國喺貿易談判期間，要求美國對其解禁，加上波羅的海運油價指數上周五勁升24.3%，帶動H股半日曾升近18%，半日升幅收窄仍升接近13%。純睇技術走勢，中遠海能幾乎已完全收復附屬公司被美國制裁前失地，不過4.5元有一定阻力，暫時似乎難以再向上突破。

醫藥股一向受貿易戰影響較少，不過上周石藥(01093)旗下中風藥被納入浙江省藥物監控名單目錄，曾拖累股價上周腳軟，但主席表示此舉對集團影響微乎其微，股價反彈3.5%。而之前阿Man曾推介嘅錦欣生殖(01951)，半日再創上升新高。而平安好醫生(01833)上周五升破年被高位後回氣，今日又重拾活力，股價半日升逾6%，繼續向60元目標進發。

港股由上周低位25521點反彈至今日，短短三個交易日升幅已逾千點，嚟到26600點要抖抖氣亦好正常，皆因8月5日仍有巨形下跌裂口26502至26918點有待回補，喺成功回補裂口前，港股短線或需要整固。不過短期未有負面因素可拖累港股再下跌，暫時不宜做淡，反而要觀察大市在整固過後，會否再進一步向100日線(約27069)及250日線(27304點)出發，只要指數能守於20日線(26280點)，港股仍有繼續反彈嘅動力，好友仍佔上風。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)