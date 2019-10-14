港股直擊 即巿股評

美股上周五晚造好，中美達成首階段貿易協議，中港股市今早向上，恒指反彈至超過三周高位。

恒指高開212點，開市後受內地上月進出口遜預期拖累，升幅曾縮至77點，見26386點半日低，其後回勇，曾升328點，見26636點，創9月19日以來、逾三周高。恒指中午收報26578點，升269點或1%，成交額543.19億元。

國企指數報10547點，升95點或0.9%。

A股滬指升1.38%；深成指升1.32%。

內地以美元計價，9月出口按年下跌3.2%，遜於市場預期下跌2.8%；進口按年下跌8.5%，亦遜於市場預期下跌6%。

藍籌股方面，美國農業部公布向中國出口豬肉創紀錄，萬洲(00288)續升3.1%；外貿股創科(00669)飆4%。另外，騰訊(00700)升1.7%；友邦(01299)升1.4%；滙控(00005)續彈2%；銀娛(00027)彈升4.1%。相反，舜宇(02382)手機攝像模組出貨量按月跌13.8%，股價吐3.4%；中電(00002)跌1.1%；領展(00823)跌0.2%；港鐵(00066)跌0.1%。

焦點板塊

中資金融股：A股造好，中資金融股跟升，建行(00939)升1.5%；工行(01398)升1.7%；招行(03968)升3%；農行(01288)升1.9%。另外，信達(01359)升2.5%；華融(02799)升2.5%。內險方面，太保(02601)升2.2%；國壽(02628)升2.1%；平保(02318)升1.3%。光大集團傳來港上市，旗下光控(00165)半日再升6.4%；同系光大銀行(06818)升%，其A股升7.89%；光大證券(06178)升2%。

汽車股：乘聯會公布，上月全國乘用車市場零售178.1萬台，按年下降6.5%，已連續3個月下跌；按月增長14%，增幅為歷年新低。車股個別走，上月賣車增15%的長汽(02333)升1.9%；東風(00489)上月銷量跌1.3%，股價半日再彈2.5%；吉利(00175)吐1.7%。另外，第一商用車公布9月內地重卡銷量按年增7%，連續三個月錄正增長，重汽(03808)升半成；濰柴動力(02338)升4.6%。

醫藥股：石藥(01093)主席指旗下中風藥「恩必普」被納入浙江省藥物監控名單目錄的影響微乎其微，股價彈3.5%。錦欣生殖(01951)和方達(01521)創新高，半日分別升3.1%和3.3%。另外，醫療科技股平安好醫生(01833)升6.1%。

焦點股份

中國廣核電力(01816)：獲大摩連升兩級至「增持」，升目標四成至2.52元，股價半日彈3.6%。

中遠海能(01138)：附屬早前遭美國制裁，受中美達成首階段貿易協議，加上波羅的海原油運價指數(BDTI)上周五大升24.3%，連升30個交易日刺激。H股曾再彈17.9%，補回9月30日復牌的下跌裂口，半日升13%，其A股(600026.SH)漲停。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。