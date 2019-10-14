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富瑞:內地汽車銷售復甦勢頭持續 吉利勝本土同業

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富瑞發表報告指，據保險業相關數據，內地9月汽車零售按年下跌7%，較8月份的18%按年跌幅明顯為佳，反映內地汽車銷售復甦勢頭持續。

富瑞指，吉利(00175)上月銷售按年跌8%，符合市場預期，但好過本土品牌同業；長城汽車(02333)銷售則惡化至按年跌16%；廣汽(02238)旗下傳祺溫和改善，按年跌幅為19%；比亞迪(01211)新能源車銷售持續下滑，按年大跌48%。該行相信內地汽車股的市場氣氛將改善，主要是月度增長呈轉角正面。

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