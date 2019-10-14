瑞銀 贛鋒鋰業(01772)
評級：首予買入
目標價：16.8元 (較前收市價13.5元有24.4%潛在升幅)
瑞銀發表報告，贛鋒鋰業估值較同業低，更料盈利有望恢復增長。
報告指出，雖然對鋰價前景審慎，但贛鋒鋰業成本控制佳，加上鋰輝石價格續向下，變相有利贛鋒鋰業，並相信贛鋒鋰業銷量有望持續增長。
瑞銀續稱，贛鋒鋰業市賬率為1.7倍，對比全球平均的2.1倍低，加上盈利今明兩年有望走出谷底，前景值得看好，首予「買入」評級，目標睇16.8元。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
瑞銀 贛鋒鋰業(01772)
評級：首予買入
目標價：16.8元 (較前收市價13.5元有24.4%潛在升幅)
瑞銀發表報告，贛鋒鋰業估值較同業低，更料盈利有望恢復增長。
報告指出，雖然對鋰價前景審慎，但贛鋒鋰業成本控制佳，加上鋰輝石價格續向下，變相有利贛鋒鋰業，並相信贛鋒鋰業銷量有望持續增長。
瑞銀續稱，贛鋒鋰業市賬率為1.7倍，對比全球平均的2.1倍低，加上盈利今明兩年有望走出谷底，前景值得看好，首予「買入」評級，目標睇16.8元。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
|下一篇：
|美擬周五向歐盟貨徵關稅 歐盟籲談判解決
|上一篇：
|富瑞:內地汽車銷售復甦勢頭持續 吉利勝本土同業