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瑞銀:贛鋒估值勝同業 睇16.8元

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瑞銀　贛鋒鋰業(01772)

評級：首予買入

目標價：16.8元 (較前收市價13.5元有24.4%潛在升幅)

瑞銀發表報告，贛鋒鋰業估值較同業低，更料盈利有望恢復增長。

報告指出，雖然對鋰價前景審慎，但贛鋒鋰業成本控制佳，加上鋰輝石價格續向下，變相有利贛鋒鋰業，並相信贛鋒鋰業銷量有望持續增長。

瑞銀續稱，贛鋒鋰業市賬率為1.7倍，對比全球平均的2.1倍低，加上盈利今明兩年有望走出谷底，前景值得看好，首予「買入」評級，目標睇16.8元。

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