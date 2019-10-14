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在華盛頓舉行的中美第13輪高級別經貿磋商上周五(11日)結束。會後，美國總統特朗普在白宮接見中國國務院副總理劉鶴率領的貿談代表團，劉鶴轉交國家主席習近平致特朗普的信件，並表示中美雙方在包括保護知識產權、滙率等多個領域取得實質性進展。特朗普則表示「我不怪責中國(造成美國龐大逆差)，我只怪責代表我們國家的人。現在我們終於有一份協議，我認為對中美兩國來說都非常好。」

中美的首階段原則性協議包括美國暫緩原定10月15日起，向2500億美元中國貨加徵關稅稅率由25%提高至30%；中方則承諾向美國採購400億至500億美元的農產品，又同意對美國銀行及其他金融服務供應商開放市場。

中美這次達成的協議並未觸及其他部分棘手難題，不過，特朗普指出，中美首階段貿易協議文本將於未來3周草擬，協議正式簽署後，第二階段談判將隨即展開，可能還有第三階段，現時非常接近結束貿易戰。他又說會與國家主席習近平舉行正式簽署儀式，可能於下月中旬在智利的亞太經合組織(OECD)會談期間簽署。

儘管特朗普並未完全排除協議在未來數周(文本草擬期間)可能破裂，但無論如何，中美第13輪高級別經貿談判結果總算一如劉鶴所講的「正在向非常正面的方向走着。」上周三本欄亦提到：中美短期難以達成全面的貿易協議、香港社會秩序目前仍未看到恢復平靜的曙光，相信類似財金市場例如美國CFTC的最擁擠交易(most crowded trade)，已成為「最擁擠想法」(most crowded thinking)，又指「每當出現最擁擠交易，就是資產價格即將面臨調整甚至轉向的時機」。

老徐重申「EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，9月25日升穿反映強勢股買盤的強勢股指數後，並沒有顯著抽高……若恒指再跌穿25700點、最理想是逼近25400至25700點的成交量密集區底就short put」，現在更有意long即月26600點或26800點的價外call，博「most crowded thinking」有所紓緩。

上周二(8日)交稿後，老徐即在夜期沽出25600點的期指put，收取450點期權金；翌日意猶未盡，買入25740點的即月期指。老徐選擇long期指，主要是嫌26600點call仍要畀200多點期權金太貴而已。

大話夾好彩亦好，right for the wrong reason也罷，「most crowded thinking」上周五突然明顯出現轉機(本港暴力示威暫見收斂，以及盛傳中美達成貿易協議)，刺激恒指一度急升686點，收報26308，升600點或2.34%。若以賽馬比喻，老徐的期權和期指等於買中一口「孖寶」。

恒指夜期繼續造好，老徐已於26573點平掉期指倉鎖定逾800點利潤；至於未平倉的25600點short put，如果未來兩日恒指逼近約26600點的TrendWatch下降通道頂附近水平，便short貼價即月call，搭建一個short strangle。

老徐