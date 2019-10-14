即巿股評 港股直擊

依家9點41分，啱啱返到公司坐底斟好杯茶，成條team暫時就得我一個，除咗電視機得嗰2度嘅聲同打字聲之外，真係靜過太空。

睇返恒指，今朝似乎想承接上個星期嘅升勢，恒指今早彈升212點，開市報26520點，市都未正式開市啪死咗上方熊證最貼價嘅26400至26499點，呢度有相當於1125張期指，貼價之餘仲係最重貨嘅部分，變相依家可以直接用26500至26599點呢度作為最貼價熊證，而呢層有相當於530張期指。

日線圖上見恒指已重返保歷加上升通道裏面，而上個星期五(10月11日)三條平均線都收復咗都的確為悶咁好耐嘅大市帶嚟少少刺激，再睇返下方嘅技術指標都係發出向好訊號；只係依家9點58分呈「T星」啫。

Well，反正都開咗恒指牛熊證街貨圖，就睇埋落去先。下方牛證頭四層今日見嘅全數都係新增，最貼價就係25900至25999點，有相當於212張期指，同現價(10點10分mark底嘅26590點)相差690點先可以食得晒；再者，唔mark個現價都唔驚覺恒指高位已經做過26602點，換言之頭先睇嘅26500至26599點嗰530張期指都死埋，依家要用26600至26699點作為最貼價牛證區啦，而呢度有相當於424張期指。

就咁睇呢424張期指確實係無乜睇頭，但承如上個星期都有投資者講「趁個市向上打上去嘅時候，吼位入熊博掉頭回落」，呢個諗法同策略無問題，但就要視乎上方熊證嘅街貨有幾多同有幾近，如果多又近嘅話，咁其實都無誘因令到個市會無啦啦向下走一條又遠又無肉食嘅路；換言之，似乎短線嚟講用牛證博大市繼續向上殺近熊似乎比較着數。

開牛熊證search engine時見到今日最貼價牛證嘅收回價上到26110點，呢度同現價(10點18分mark底嘅26562點)計，兩者相差逾450點，day trad嚟講呢個range嘅牛證都真係不二之選，可惜嘅係依家見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上咗去嚴重超買水平，依家先啱啱見佢回落，呢個位入隻咁貼價嘅牛證確實係唔OK，等返條SlowSTC(14,3)落返去超賣水平，再睇返到時隻恒指牛(57347)同恒指現價實際點數差幾多，(57347)收回價26110點，全場最貼價兼最高槓桿，真係day trade好啦，同埋如果到恒指5分圖條SlowSTC(14,3)回返落去嘅時候，(57347)有面臨被收回嘅危險嘅話，咁就要考慮遠少少收回價，例如恒指牛(57414)，收回價25938點，同現價有近600點差距，槓桿比率約39倍都唔輸蝕架。

今日10月14日，每年呢個日子都要同一位喺大學時代至今、每逢有難求救都會第一時間伸出緩手、我唔講都知我想做乜嘅同學+老友阿Milk講聲生日快樂！今年我應該係第18次同你講呢句說話啦，點呀，由體育轉嚟做財經，習慣未呀？。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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