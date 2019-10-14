港股直擊 即巿股評

中國廣核電力(01816)今早跑出，最新升4.1%，見2.05元近一個月高，成交額2710萬元。

摩根士丹利發表報告，把中國廣核電力H股評級連升兩級至「增持」，升目標四成至2.52元。

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