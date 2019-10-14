今日 08:46
重要通告
港股直擊
銀城國際(01902)宣布，以2.6億元人民幣中標南京市地塊土地使用權。
地塊位於市秦淮區紅花街道南部新城健康產業園，總地盤面積約2.67萬平方米，該地塊指定用作醫院，期限50年。
摩根看好中國 薦內房科技H股
今日信報
中美首階段協議 料習特11月簽署
期指短期目標睇26600至26800點
陳檬
｜
今日信報
洗滌心靈 找回思想自由
新股女王
｜
今日信報
社會動盪 網購成贏家
辛思維
｜
今日信報
港產職安平台AI做監工 實時視察地盤 遇事即通報
StartupBeat
What can we tell from China’s reviving sales of instant noodles?
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
【中港】股市瞻前顧後
鍾秀霞
｜
財富管理
政府傳研借調紀律部隊任臨時警察
時事脈搏 ｜ 今日 09:34
首階段協議缺調解機制 中美貿戰升溫風險料高
國際財經 ｜ 今日 06:02
警:兩便裝警員將軍澳被暴徒追打 頭破流血
時事脈搏 ｜ 今日 00:41
特朗普:中國已開始購農產品
國際財經 ｜ 今日 07:58
福士傳計劃分拆林寶堅尼
國際財經 ｜ 今日 02:07
【新股追蹤】德視佳超購41.7倍
港股直擊 ｜ 今日 08:25
美國財赤急增 經濟師料無礙應對下次衰退
國際財經 ｜ 今日 01:54
開市焦點:貿談結果利好 中港股市料高開
港股直擊 ｜ 今日 08:49
傳警借調其他部隊 消防:配合政府依法施政
時事脈搏 ｜ 今日 10:25
歐央行管委:貨幣政策有誤 冀拉加德修正
國際財經 ｜ 今日 02:22
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞