港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普宣布美中達成「第一階段」貿易協議，中港股市今早有望高開，人民幣料延續近期偏強走勢。

上周五美股三大指數收市均升逾1%，聯儲局將從10月15日開始每月購買600億美元美國國債，另外美股收市前，特朗普在白宮與中國國務院副總理劉鶴會面，特朗普稱中美達成首階段貿易協議，道指曾飆517點，收市漲319點或1.21%報26816點；標普500漲1.09%報2970點，納指漲1.3%報8057點；蘋果漲2.7%，再創收市新高，市值超越微軟，重新成為全球市值第一大上市公司。中概股多數收漲，阿里巴巴漲4.2%；京東漲4%。

美國聯儲局在聲明中表示，購買國庫債券的行動將至少延續至2020年第二季度，此行動純粹是為了支持FOMC貨幣政策有效實施而採取的技術性措施，並不代表美聯儲的貨幣政策立場出現改變。

特朗普稱，中美首階段貿易協議文本將於未來三周草擬。協議內容涉及知識產權、金融服務領域，中國也同意購買總值400億至500億美元的美國農產品。另外，中美亦就滙率和外滙問題達成一致。特朗普並不認為協議在未來數周內會破裂，但亦存在這個可能。中國方面，新華社周六評論文章稱中美經貿關係依然充滿不確定性。

另外，市場看好英國脫歐達成協議概率，英鎊兩日累漲4%。歐洲理事會主席圖斯克在周五講話中先是稱讚了英國與愛爾蘭兩國首腦此前會談的成果。但隨後他話鋒發生180度轉變，稱英國仍未提交有效可行的脫歐提案，如果日內仍未收到有效的修訂版，那麼快將召開的歐盟峰會上達成協議的機會就將微乎其微。英鎊最新跌近0.4%報1.26。

周五美債收益率多數收漲，3月期和10年期美債結束倒掛。另外，上周紐約期金跌1.34%，創半年來最大周跌幅。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.93元，較本港上周五收市高0.98元；騰訊(00700)ADR收報326.37元，高1.57元；國壽(02628)ADR收報18.71元，高0.19元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.09元，高0.05元；中石油(00857)ADR收報4.12元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.7元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.62元，高0.02元；聯通(00762)ADR收報8.65元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3.69元，高0.02元。

ADR港股比例指數報26446，較上周五恒指收市高138點或0.52%。恒指上周五午後曾飆685點，高見26393點，之後於26300點水平爭持。恒指收報26308點，升600點或2.3%，創9月20日以來、三周收市新高。

焦點板塊

汽車股：全國乘用車市場信息聯席會披露，9月全國乘用車市場零售178.1萬台，同比下降6.5%，已連續3個月下跌；環比增長14.0%，增幅為歷年新低。