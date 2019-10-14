即巿股評 港股直擊

中國聯塑(02128)為內地大型建材家居產業企業，主要產銷塑料管道系統、水暖衞浴產品、裝飾板材等，產品廣泛應用於供水、電力供應及通訊、燃氣輸送、消防及農業等領域。目前於全國擁有23個生產基地，分布16個省份，產品種類逾萬件。

截至6月底止，上半年營業額增加6.6%至111.37億元人民幣，純利增長21.4%至12.64億元人民幣。中期業績優於預期，主要受惠於核心業務持續增長，以及自動化塑膠喉管生產比例提升。期內國際油價低企，生產成本下降，加上其議價能力偏強，毛利上升17.6%至32億元人民幣，毛利率增加2.7個百分點至28.7%。

塑料管道系統業務仍是佔最大部分，收入增加7.1%至100.67億元人民幣，佔總收入約90.4%。該業務維持穩健增長，主要受惠於建築需求提升，以及內地繼續推動「煤改氣」及「水污染防治」等能源及環保政策，落實管道管網規劃，為塑料管道及管件產品帶來穩定需求。

集團透過規模經濟效益、與原材料供應商進行大量採購等措施，有效控制原材料及生產成本，致力將毛利率維持在合理水平。上半年原材料成本價格增加0.9%，塑料管道系統的平均售價則上調4.5%至每噸9969元人民幣，令毛利率增至29.4%。

積極開拓海外市場

為了加快海外市場布局，聯塑較早前宣布斥資6000萬美元，於印尼建立大型管道生產基地，以提升於東南亞的市場競爭能力。整個計劃設計產能為每年10萬噸，首階段設計產能約6萬噸。待基地落成後，預計產品供應印尼，以及外銷至其他東南亞國家及北美市場。在自有生產基地建成前，聯塑將於當地租賃廠房，先行生產小規模的塑料管道及管件，預計今年11月投產，年產量4000噸。

由於上半年華南天氣多為惡劣，導致地區項目施工進度受到影響，預料下半年進入施工旺季，帶動整體收入增長，業績可望進一步向好。展望中央積極推動「煤改氣」及「水污染防治」等政策，預期塑料管道及管件產品保持旺盛，加上公司積極開拓海外市場，整體前景不俗。踏入2019年，該股股價保持強勢，儘管累升不少，但以現價計，今年預測市盈率僅7.7倍，股息率高達4.2厘，估值仍具提升空間。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國聯塑2019、2020及2021年每股盈利為0.900、1.000及1.120元人民幣，給予12個月目標價9.0港元，相當於今年預測市盈率8.7倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理