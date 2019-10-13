即巿股評 港股直擊 國際財經

中美貿易談判傳來好消息，周四(10日)美股率先反彈，帶動環球股市周五急升，金價卻在50天線(約1500美元)位置爭持，反映市場避險情緒依然左右短期金價走勢。

金價自6月中起動，突破過去3年半所形成的區間1200美元至1360美元阻力後，兩個多月內飆至1557.11美元，創2013年4月以來的6年新高，由去年8月低位1160.39美元計，累漲34%，目前調整約半成，技術上升勢還未轉差。

不過，金價強勢未止於此。世界黃金協會(WGC)10月份最新報告指出，除了美元與瑞士法郎之外，黃金以其餘G10國家貨幣的報價，目前維持在接近歷史高位水平。

WGC預計，英國脫歐存在不確定性、美國總統特朗普彈劾調查、中美貿易關係緊張，以及各國央行可能進一步減息刺激經濟，黃金投資需求仍強勁。換句話說，金價具基本因素支撐。

另一方面，避險情緒升溫亦是金價上揚一大助力。回顧2018年10月，環球股市暴挫，連「牛氣沖天」的美股也難逃厄運，在科技股無以為繼之下，標普500指數按收市計曾由高位回落19.8%，差點墮入「熊網」。股市不濟，立即喚醒投資者避險意識，開始「棄股追金」。金價整個第四季有近百美元進賬。

從「風險胃納指數」(RORO Index)表現可更清楚看到市場Risk On與Risk Off跟金價的密切關係。RORO Index是按17類不同資產價格(6個股指、5國國債孳息、兩種貨幣、兩項商品和兩個波幅指數)編製而成，指數升跌，反映市場風險胃納的變化。去年10月初該指數由-60水平下滑至-137，意味投資者風險承受能力趨弱，資金流向避險資產。

故此，過去一年金價反覆造好。附【圖】所見，金價與RORO Index的逆向走勢相關性極高，代表市場持續Risk Off，金價能從中受惠向上；反之亦然。

值得留意的是，RORO Index表現很多時走在金市之前：金價在8月初衝破1450美元整固區間，9月4日攀上6年高位1557.11美元，該指數卻早於8月15日低見-154.67。同樣情況曾在2018年12月發生，指數聖誕節當天觸及年內谷底，金價到今年2月才升至浪頂1346.8美元。

自8月以來，RORO Index走勢顯示Risk Off情緒有所緩和，令近期金價上升動力減弱，甚至從高位回吐。由於金價與該指數仍保持相當高關連性，除非RORO Index顯著下滑(即市場再度積極Risk On，惟這情況尚未出現)，否則難言金價已見頂，更遑論掉頭踏入下行周期。

無論如何，中美關係時好時壞，英國10月31日脫歐「大限」逼近，加上沙地與伊朗的衝突發酵等負面因素，皆足以刺激避險情緒，帶動金價回勇；短線調整先行觀望1450美元區間頂部的支持力，若能守穩，黃金牛市相信並未完結。

信報投資研究部

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