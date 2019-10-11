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核心產品被列監控目錄 石藥:影響微乎其微

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內地媒體報道，石藥(01093)核心產品、治中風藥「恩必普」被納入浙江省藥物監控名單目錄，拖累股價單日下挫6.1%，收報16.02元。

石藥主席蔡東晨在分析員電話會議確認此事，但認為對集團影響是微乎其微，他引述中國藥學會(CPA)數據，截至今年首7個月，浙江省(院內)銷售僅佔石藥整體約1.9%，集團將向相關協會及醫院積極申訴，證明「恩必普」具臨床必需價值；至於目前尚有14個省仍未公布目錄，石藥將與其密切溝通，嚴防同類事情不會再現。

石藥執董王振國認為，市場放大了影響，目前只有一個省將石藥產品納入目錄，據他了解，浙江省未曾召開過專家會議，便將銷售額首11名的產品納入目錄，認為當局不了解其產品的臨床價值，僅僅是怕出現濫用或銷售過份集中，而石藥亦應作出更充分溝通。

不過，無論以全國或浙江省計，石藥均不會調整銷售或利潤目標，雖然預計浙江省銷售仍會小幅增長，但同時透過渠道下沉、空白市場開發等，以抵消被納入目錄的影響。

他續指，自從今年7月出台首批國家藥物監控名單目錄，共有20種化學藥或生物製品入選，及後有16個省出台各自目錄，當中僅浙江省有納入石藥產品，並有6個省基於國家目錄再作增補，多數是營養藥及中藥，與石藥產品關係不大，其餘省份則直接轉發國家目錄。

目前尚有14個省仍未出台各自目錄，據他了解，相當一部分會直接轉發國家目錄，其他則出台自己目錄，不會互相參考，部分會召開專家會議，將有臨床專家給予意見；而石藥將與其他省密切溝通，嚴防同類事情不會再現。

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