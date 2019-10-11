港股直擊 即巿股評

憧憬中美貿談或達局部協議，港股今日彈升，全日飆六百點，全周漲487點或1.9%。

北水持續流入港股，但規模縮減，由上日淨入20.85億元，降至今日11.48億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

滙控(00005)上日5.05億元淨入後，今日再有5.85億元，蟬聯最多淨入個股；友邦(01299)反彈2.2%，全日有1.61億元。

中資金融股方面，太保(02601)有1.2億元淨入，工行(01398)也錄2496萬元淨買；平保(02318)則有756萬元淨流入；但招行(03968)有5.9億元淨沽，建行(00939)也有2.8億元淨賣，上述兩股為淨沽最多個股。

騰訊(00700)則有5.4億元淨買；廣汽(02238)有7105萬元淨買；中興(00763)也有2966萬元淨入；中生製藥(01177)及南方能源(01573)也錄2400萬和2161萬元淨買。

不過，內地傳媒報道，石藥(01093)專利獨家藥「恩必普」遭浙江監控使用，全日急吐6.1%，全日有1.96億元淨沽；融創(01918)則有1.16億元淨沽；而吉利(00175)、神華(01088)及舜宇(02382)分別有4862萬、3601萬及3351萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、招行、騰訊、滙控、石藥、融創、友邦、平保、太保及神華。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:南方能源、石藥、騰訊、中興、融創、廣汽、工行、舜宇、吉利及中生製藥。