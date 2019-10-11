即巿股評 港股直擊 國際財經

中美談判傳聞滿天飛，昨朝傳中美關鍵問題無進展，但美國總統特朗普昨晚一句進展非常順利，隔晚美股即升過百，港股也大發神威，連慘變廢墟的地產股亦振夫綱，除了信置(00083)升2.9%外，餘下四大地產商齊升逾3%。

正如過往兩周在本欄以至收市後《EJ Markets》所講，10月開局股市會較頹，因為市場驚缺水及驚中美貿易戰，但唔好睇死過市，反而應趁低撈貨，因為中美談判會突然有轉機，而最近中美談判龍門突然變得無雷公咁大，連買多D大豆、豬肉及與中國達成的滙率協議等舊聞都當新嘢炒(分析可留意今日EJ MARKET)，絶對是唔需要C朗及美斯，踢街場的細路都可以輕易篤入龍門。

明顯，中美貿戰緩和只是今次升市藥引，因為雙方核心問題無解決，中期停火協議只喺各有所需，而今次升市的主因是聯儲局縮錯重啟量寬(QE)引致，尤其周三白鴿局主席鮑威爾廢話連篇的言論(短期再擴大資產負債表，但非QE)，其實即喺擺明車馬加隻炮是QE，只喺死口唔應！

人幣返「六」毋需驚訝

按現時最新判斷，一旦中美達成的滙率協議，人民幣會進一步走強，見番「六字頭」亦不必驚訝，變相可利好港股，恒指首個目標睇250天線，即27304點。行業方面，內房股屬首選，其中一個原因是銷售好轉外，人幣回升亦絶對有利，股份選擇可留意番《聯局呃人咪再受昆！》。

另外，早前建議避開本地地產股，但中美關係緩和，變相令本港政治局勢有望喘穩，加上下周施政報告或有政策沖喜，一旦長實(01113)與市建局合作的深水埗新盤大賣，連同年尾零售旺季，又喺按「掟得愈殘，彈得愈棧」理論，地產及收租股只喺剛剛開車，目標上望100天線，但太古地產(01972)會跑輸，始終受國泰(00293)問題困擾。

美股方面，標普500指數重遊舊地，站企在2900關上，現正被下軌降壓實，但中美貿戰緩和兼QE救市，升穿3027歷史高位不是問題。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。