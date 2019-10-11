港股直擊 即巿股評

美股昨晚造好，美國總統特朗普預告將與國務院副總理劉鶴會面，市場憧憬中美貿談或達局部協議，港股今日急彈。

恒指高開278點，即返10天線(約25961點)，開市後升幅一度收窄至268點，見25976點全日低，之後持續走高，上午最多升572點，重返50天線(約26184點)，中午升563點。恒指午後曾飆685點，高見26393點，之後於26300點水平爭持。恒指收報26308點，升600點或2.3%，創9月20日以來、三周收市新高。大市今日上升股份比例為64%；下跌股份比例為36%。

總結全周，恒指升487點或1.9%，終止連跌三周走勢。

國企指數報10452點，升234點或2.3%。國指全周升305點或3%。

大市成交額986.24億元，為9月6日以來新高。

即月期指收報26410點，升601點或2.33%，高水102點。

A股反覆靠穩，滬指升0.88%；深成指升0.3%。

美國道指期貨最新升207點，報26691。路透引述美國白宮稱，總統特朗普將於周五美國東部夏令時間下午2時45分，與中國國務院副總理劉鶴會面。

藍籌股方面，騰訊(00700)彈1.9%；出口股創科(00669)和申洲(02313)分別彈升6.3%和3.8%；瑞聲(02018)升3%。市場憧憬油組明年減產，加上伊朗有油輪爆炸，油價造好，「三桶油」升3.1%至4.7%，中海油(00883)表現最好。

焦點板塊

本地股：集體反彈，九倉置業(01997)彈3.6%；證實已售大連項目予融創的長實(01113)彈3.7%；恒地(00012)升3.8%；領展(00823)彈3%；新地(00016)升3.7%；港鐵(00066)升2.7%；希慎(00014)飆4.9%。港銀方面，昨日北水力吸的滙控(00005)升2.6%；渣打(02888)升3.9%；中銀香港(02388)升3%；恒生(00011)彈3.5%；東亞(00023)升1.7%。另外，友邦(01299)升2.2%；煤氣(00003)升2.7%；中電(00002)升1.6%。

內房股：人民幣回升，加上房企上月銷售數據佳，內房成另一跑出板塊，華潤置地(01109)升3.8%，全周累升7.7%為藍籌升幅王；中國海外(00688)升2.6%；碧桂園(02007)升1.7%；萬科(02202)升2.9%；融創(01918)升5.5%；恒大(03333)升2.3%；龍湖(00960)升2.6%；旭輝(00884)飆7.4%；奧園(03883)升6%；金茂(00817)升4%；合景(01813)升2.8%；中梁(02772)升6.3%。物管股雅生活(03319)和奧園健康(03662)創新高，收市分別升1.6%和4.4%。

教育股：教育部發文支持高等教育，板塊落鑊。楓葉教育(01317)升5.7%；新高教(02001)升5.8%；宇華(06169)升3.3%；睿見教育(06068)升3.4%；思考樂(01769)升5.6%；中匯(00382)創新高，收市升4.1%；希望教育(01765)升3.4%。

醫藥股：石藥(01093)急吐6.1%，內地傳媒報道，集團專利獨家藥「恩必普」遭浙江監控使用。另外，中生製藥(01177)跌0.4%；三生(01530)跌1.9%；石四藥(02005)跌1.4%；綠葉製藥(02186)跌0.7%。相反，翰森製藥(03692)急彈4.7%；錦欣生殖(01951)創新高，收市升5.4%。

焦點股份

新股/半新股：續惹炒作，今早掛牌的物管股鑫苑(01895)收報2.95元，較招股價高41.8%， 不計手續費一手賺870元；迪瑪汽車(08418)以全日最高位0.465元收市，較招股價高93.8%，不計手續費一手賺2250元。另外，昨日上市的魯大師(03601)續見追捧，曾飆三成，見11.16元創新高，之後高台跳水，收市倒挫8.1%；滔搏(06110)獲麥格理唱好，股價創新高，收市升4.9%。

香港電視(01137)：股價炒高12.7%。集團第三季訂單總商品交易額6.97億元，按年增長38.57%。

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