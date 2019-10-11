中國能源建設(03996)公布，今年首三季新簽合同額3579.52億元(人民幣‧下同)，按年增長11.73%。
按地域劃分，國內新簽合同額2357.1億元，約佔新簽合同總額65.85%，按年增長11.82%；國際新簽合同額折合1222.42億元，約佔新簽合同總額34.15%，增長11.56%。
按業務劃分，電力工程業務新簽合同額2179.16億元，約佔新簽合同總額60.88%，按年增長13.7%；非電工程業務新簽合同額1400.36億元，約佔新簽合同總額39.12%，增長8.8%。
中國能源建設(03996)公布，今年首三季新簽合同額3579.52億元(人民幣‧下同)，按年增長11.73%。
按地域劃分，國內新簽合同額2357.1億元，約佔新簽合同總額65.85%，按年增長11.82%；國際新簽合同額折合1222.42億元，約佔新簽合同總額34.15%，增長11.56%。
按業務劃分，電力工程業務新簽合同額2179.16億元，約佔新簽合同總額60.88%，按年增長13.7%；非電工程業務新簽合同額1400.36億元，約佔新簽合同總額39.12%，增長8.8%。
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