內地物業管理公司鑫苑物業(01895)開報2.8元屬全日低，開市後飆高，曾見4.2元全日高，較招股價2.08元，高1.02倍，尾市回落，收報2.95元，較招股價高41.8%，成交額7.21億元。
不計手續費，一手1000股賺870元。
汽車售後服務提供商傲迪瑪汽車(08418)開報0.27元屬全日低，以全日最高位0.465元，較招股價0.24元，高93.8%，成交額9030萬元。不計手續費，一手1萬股賺2250元。
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