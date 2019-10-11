港股直擊 即巿股評

港股午後曾飆685點，見26393點，創9月23日以來新高，之後於26300點水平爭持。截至下午約3時30分，恒指報26307點，升599點或2.3%，大市成交額855.6億元。

國企指數報10446點，升227點或2.2%。

A股造好，滬指升0.88%；深成指升0.3%。

藍籌出口股創科(00669)午後曾彈6.3%，見54.75元，現升6%，成交額2.33億元。

個別中資金融股突圍，財險(02328)升半成；中金公司(03908)飆6.1%。

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