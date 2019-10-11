即巿股評 港股直擊

今日分析股份是保誠(02378)，集團於英國成立從事壽險業務至今已逾171年，主要在英國、美國及亞洲提供壽險、退休金及年金、集體投資計劃及資產管理等零售金融服務。集團除在英國倫敦證券交易所上市外，於2000年6月，在紐約證券交易所完成其美國預託證券上市。於2010年5月，集團向香港聯交所申請以兩地第一上市形式上市，另向新加坡證券交易所申請作第二上市。又於2018年3月，集團擬分拆M&G Prudential (英國及歐洲業務) 於倫敦證券交易所上市；以及於2019年9月25日宣佈擬將M&G plc從Prudential plc分拆出來。

盈利表現不俗

集團於今年8月30日開市前發佈2019年中期報告顯示，截至今年6月底的股東應佔溢利約15.40億元 (英磅‧同下)，較2018年同期約13.56億元，增長13.57%，最近五年之上半年第三度錄得盈利增長，而實際金額卻是最近五個上半年 (2015至2019) 之中最高，反映去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團未有構成很大負面影響。至於截至今年6月底資產淨值約196.72億元，而現時已發行股數約26.00億股，計出每股淨值折合為73.4139港元，相對今年10月4日收報133.00元，市賬率為1.81倍，高於1.00倍理應視為現價偏高。

市盈率之分析

然而，參考過去五年 (2014至2018年) 之每年最低市賬率介乎2.09至2.87倍，平均值為2.40倍，高於現時的1.81倍，反映現價實則偏低。平均值相對每股淨值為68.51元，得出每股合理值為176.52元，較133.00元之潛在升幅為32.72%。至於從今年6月底倒數12個月，股東應佔溢利約31.94億元，相對現時已發行股數，每股盈利為11.9197港元，對比133.00元之市盈率為11.16倍。參考過去五年之每年最低市盈率介乎11.88及16.57倍，平均值為14.35倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為171.00元，較133.00元之潛在升幅為28.57%。

計每股合理值

再者，集團於2014至2018年每股派息均維持在4.57港元或以上，去年每股股息為5.0709港元，相對2014年為4.7183元，累升7.47%。從今年6月底倒數12個月每股股息亦為4.8639港元，對比現價133.00元，股息率為3.66%。過去五年之每年股息率平均值為2.92%，相對上述每股股息，計出每股合理值為166.80元，較133.00元之潛在升幅為25.41%。另可留意現時股息率超過3厘，算是不俗，適合作中長線投資。綜合上述三種分析，每股合理值為166.80至176.40元，平均值為171.40元，筆者認為集團的每股合理值不少於此價，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅接近29%，連同股息率超過3厘，預期一年回報率超過32%。

現創收市新低

而自今年7月4日高見174.50元 (暫為2019年下半年高位) 後，便見股價反覆向下，至10月4日最低收報133.00元，高位回落接近24%，並且現價就是收市位新低，可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於120.00元或以下買入；保守者則可於105.00元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為180.00至200.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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