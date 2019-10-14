即巿股評 港股直擊

讀者葉小姐:「請問信義光能(00968)4.9元入了貨，前景如何？」(周五收報4.61元，跌0.9%)

馮宏遠 華晉證券資產管理投資總監

「信義光能最近幾個月的一輪升浪，是由於市場寄望太陽能玻璃需求未來有所增加，以及今年5月信義光能分拆旗下光伏電場營運商信義能源(03868)上市的憧憬所推動。不過分拆相關炒作經已過去，信義光能股價近期亦已從之前高位急速回吐，信義光能基本因素已不太能夠支持其現價，因此該股短期而言並非一個太好的投資目標。讀者現時帳面上已有虧損，亦要有心理準備未必能平手離場，應趁該股跟隨大市反彈至4.8元左右水平時，減持甚至完全沽出。」

伍禮賢 光大新鴻基產品開發及零售研究部助理副總裁

「內地於2018年對太陽能行業的光伏安裝量設定上限並調低上網電價，為光伏市場帶來影響，帶動光伏安裝需求出現下滑，而以銷售太陽能玻璃作為主要產品的信義光能業績亦受影響。今年上半年信義光能綜合收益、股東溢利分別錄得按年減少4.3%及 21.5%，惟從產品銷量而言，已較2018年下半年出現回升。光伏需求預期在今年下半年仍出現回穩狀態，加上信義光能目標於今年年底前的總日熔量將由上半年的6700噸增加至7800噸，並進一步大幅增加至2020年的11800噸，相信有利信義光能未來的業績恢復增長。建議投資者可於4.5元吸納，短線上望5.2元。」

羅崇博 信報首席分析員

「信義光能是我們第三季恒綜強勢股模擬組合十隻股份之一，即在篩選時符合了過去12個月股價有突出表現、預測市盈率區間不可較中位數高出超過1個標準差等要求，結果股價在第三季累漲兩成三，強勢主要反映光伏玻璃價格由去年第四季每平方米20.5元人民幣持續升至9月份的28元人民幣，以及預期公司產能提升等因素，但當股價升至5.2元水平時，其預測市盈率已較中位數高出近2個標準差，估值已不便宜，近期勢頭動力似正減弱，估計年底前在4.4至4.9元上落的機會較大。公司具行業地位，不過負債水平略嫌偏高，長期前景要觀察。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。