即巿股評 港股直擊

隔晚美股做好，侵侵話今日會喺白宮跟國務院副總理劉鶴會面，雖然大家都知中美貿易談判無可能輕易達成協議，但侵侵同劉鶴會面，有一定標誌性，至少市場相信可以喺某啲層面上有共識，貿易戰得以緩和。

恒指裂口高開278點，成功收復10日線，其後雖然升幅一度受窄至268點，見過半日低位25976點。當大家以為港股無以為繼之際，大市再度發力走高，一度升572點，見過半日高位26280點，更重返50日線(26184點)之上，睇個款升勢有餘未盡，企得番26200水平，有條件進一步向26500至26600挑戰。中午恒指報收26271點，升563點；國指則升208點，報收10427點。

喺大市向好嘅同時，大家要留意番今晚侵侵同劉鶴會面嘅結果，若然都係好地地，就當然無問題，不過侵侵嗰種飄忽嘅性格，大家領教過，同金仔食食吓飯都可以反枱，所以絕不能掉以輕心。

藍籌重磅股全面反彈，騰訊(00700)半日升2.3%，而市場憧憬油組為咗托住油價明年或減產，刺激油價做好，三桶油升2.9%至3.7%。只係油價升跌唔係單純取決於產量，一旦全球經濟陷入衰退，油價嘅升勢都只係曇花一現。

本地銀行股跟地產股都反彈，不過持續數月嘅社會運動，令社會動盪不安，經濟已受打擊，對於呢兩個板塊，阿Man仍有保留，呢轉急升，可能係一個減磅好機會。內地傳媒報道，石藥(01093)專利獨家藥「恩必普」遭浙江監控使用，拖累股價急跌7%，其他醫藥股逆市下跌。醫藥股喺上半年跑贏大市後，因為政策關係最近走勢如過山車，不過阿Man長線仍睇好龍頭巨企，自問頂得住大上大落，醫藥股急挫或者係撈貨時機。

半新股熱炒，阿Man算係錯過咗呢次新股熱炒派對，不過炒半新股有個好處，就係無蟹貨包袱，資金追捧夠旺場，自然就吸引缸邊友參與。而教育股中嘅高等教育股，阿Man一向認為受政策影響較少，因為之前所推出嘅政策，主要針對中小學教育，業務集中高等教育嘅股份，跟醫藥股一樣，急跌靠穩就係上車機會。

又到周末前夕，難免受假日情懷所影響，見過今日大市急升，唔少缸邊友都心急如焚，擔心自己錯過升浪。不過阿Man 提醒大家一句股市走勢取決如資金流向，若然指數再升，但資金未能配合，短暫升勢難以維持。目前恒指日線圖叫做初步收復10、20及50日線，但至少要企穩上面三個交易日，先能夠確定走勢逆轉，切勿開心得太早。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)