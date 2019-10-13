港股直擊 即巿股評

美股昨晚造好，美國總統特朗普預告將與國務院副總理劉鶴會面，市場憧憬中美貿談或達局部協議，港股今早急彈。

恒指高開278點，即返10天線(約25961點)，開市後升幅一度收窄至268點，見25976點半日低，之後持續走高，升幅突破500點，曾飆572點，見26280點半日高，重返50天線(約26184點)。恒指中午收報26271點，升563點或2.2%，大市成交額525.9億元。

國企指數報10427點，升208點或2%。

A股反覆靠穩，滬指升0.44%；深成指升0.19%。

藍籌股方面，騰訊(00700)彈2.3%；創科(00669)升4%；瑞聲(02018)升4%。市場憧憬油組明年減產，隔晚油價造好，「三桶油」升2.9%至3.7%，中海油(00883)表現最好。

焦點板塊

本地股：集體反彈，九倉置業(01997)彈4.2%；煤氣(00003)升2.9%；恒地(00012)升3.8%；新地(00016)升3.8%；港鐵(00066)升2.9%；希慎(00014)飆4.9%。港銀方面，滙控(00005)升2.5%；渣打(02888)升3%；中銀香港(02388)升2.8%；東亞(00023)升1.7%。

教育股：教育部發文支持高等教育，板塊今早落鑊。楓葉教育(01317)升6.4%；新高教(02001)升6.5%；宇華(06169)和睿見教育(06068)升約4.3%；思考樂(01769)升3.8%。

醫藥股：石藥(01093)急吐7%，內地傳媒報道，集團專利獨家藥「恩必普」遭浙江監控使用。另外，中生製藥(01177)跌0.9%；三生(01530)跌2%；石四藥(02005)跌1.1%；金斯瑞(01548)跌2%；綠葉製藥(02186)跌1%。

焦點股份

新股/半新股：續惹炒作，今早掛牌的物管股鑫苑(01895)半日收報3.73元，較招股價飆79.3%；迪瑪汽車(08418)半日收報0.0.29元，較招股價高20.8%。魯大師(03601)續見追捧，見11.16元創新高，半日升26%；滔搏(06110)獲麥格理唱好，股價升5.9%。

吉利(00175)：9月銷量按年跌9%，由瑞信降評級至「中性」，半日跌1.3%。

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