即巿股評 港股直擊

噚日揀咗隻恒指熊(56963)同恒指熊(56899)出嚟，講到明只限day trade，因為兩隻熊證其實槓桿都唔細；而喺噚日下晝1點20分至1點55分呢段時間，趁恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到8X以上超買水平時落場嘅話，按呢段時間(56963)同(56899)高低位分別做過$0.04/$0.036同埋$0.059/$0.056，平均買入價就係$0.038同$0.0575。

可能噚日被出版社激到我火燒心咁滯啦，見到喺下晝3點5分時，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)再次回落到超賣水平，仲要係得1X呢啲數值，於是將(56963)同(56899)心急走貨，跟手仲離開咗公司一陣，事關有位大佬可能見到我燥底燥到無藥可救，於是就忽然請個下晝假，再幫我去追返張票返嚟(喺呢度，再次感謝噚日幫我山長水又遠咁去拎完張票出嚟市區再搵我交收)；如果仍然坐喺個電腦前面專心咁炒嘅話，其實喺恒指5分鐘圖見3點10分開始至收市時，其實條SlowSTC(14,3)一直Keep住喺超賣水平，按呢段時間(56963)同(56899)高低位再拉個平均價嘅話，就分別係$0.043同$0.063，都叫做有逾一成嘅賺幅呀。

今日見恒指開局造好，事關大家都睇好中美新一輪嘅貿易談判，喺噚晚美股同今朝日經帶動下，港股開市升279點，報25986點；依家10點33分，恒指升幅進一步擴大至378點，26078點。日線圖上見恒指今日大裂口向上彈起，仲上咗條10天線(25943點)，下方SlowSTC(14,3)%K線同%D線見明顯嘅低位回升，就咁睇好似係一個轉勢形態。

按上述嘅技術分析，再配喺陰陽燭圖上嘅話，咁之前嘅「圓底」似乎今日發揮效力，只不過喺個「圓底」有啲起角，做得唔係咁靚啫；但對於可能噚日見恒指臨收市前成個鐘SlowSTC(14,3)都喺處於超賣水平而偷位入隻恒指牛/Call落場嘅話，咁今日見個市咁彈法，理得個「圓底」起角同崩邊呀。

開埋恒指牛熊證街貨圖，截至依家10點55分止，恒指高位暫時做過26106點，換言之上方最貼價嗰兩層25900至25999點，同26000至26099點都已經全數死亡，而呢兩層夾埋有相當於684張期指，按恒指現價(10點56分mark低26062點計)點都同上方熊證近啲，BTW，26200至26299點仍然都係熊證重貨區，呢度有相當於834張期指，連同依家最貼價嘅26100至26199點嗰122張期指街貨，單喺呢度都有相當於956張期指，就算唔今日食埋，只要個市繼續keep住呢個勢，下個星期隨時開餐。

點樣先可以keep住個勢？就睇吓特朗普同大陸個貿易談判傾成點，順便睇吓救唔救得返喺South Park裏面死咗嘅雲尼The寶啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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