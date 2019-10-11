新股續惹炒作，內地物業管理公司鑫苑物業(01895)高開34.6%，報2.8元，開市後持續飆升，曾見4.2元，較招股價2.08元，高1.02倍，現報3.78元，成交額3.37億元。
集團公開發售部分錄得超額認購約5.01倍，一手1000股，中籤率20.01%。
汽車售後服務提供商傲迪瑪汽車(08418)暫時高見0.335元，較招股價0.24元，高39.6%，現報0.3元，成交額3180萬元。
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