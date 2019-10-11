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【異動股】丘鈦高開逾4% 上月鏡頭銷量升53%

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丘鈦科技(01478)高開4.4%，報9.55元，成交額暫有199萬元。

集團公布，9月攝像頭模組產品銷量3809.9萬件，按年升52.5%，主要由於集團於攝像頭模組市場的佔有率上升。

其中，1000萬像素及以上攝像頭模組按年增96.7%，因集團優化產品規格的戰略逐步得以實現；800萬像素及以下攝像頭模組銷量升8.1%。

期內，指紋識別模組產品銷量1397.1萬件，按年升13.9%。

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