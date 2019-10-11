即巿股評 港股直擊 香港財經

早前筆者推介過華能新能源(00958)及易鑫(02858)後，兩股先後宣布私有化，前者每股私有化價格3.17元，後者每股私有化價格2元。不少上市公司陸續展開私有化大計，當中尚包括中航國際(00161)，其母公司中國航空技術國際以每股9元收購所有H股，較停牌前收報6.97元溢價約29%。昨日華能新能源、易鑫及中航國際分別收報2.96元、1.86元及7.99元，距離私有化價格潛在升幅分別為7.1%、7.5%及12.6%。

不少上市公司不約而同在今年玩私有化，不外乎兩個理由，一為股價長期未能反映實際價值，炒極都炒唔起；二為公司以高溢價上市後再以大折讓私有化，先在市場掠水，然後跌到價殘後再比些少甜頭小股東。華能新能源及中航國際屬前者，至於易鑫則屬後者。華能新能源於2011年6月以2.5元上市，過去七年合共派息0.2543元，長情股東揸足七年，回報仍高達37%，已算有交代。

阿里巴巴又呃蝦條

然而，易鑫於2017年11月以7.7元上市，2019年9月在1.71元公布溢價17%，即2元私有化，等同公司以100元向投資者銷售產品，在不足兩年時間內以26元向你回購，賤格程度媲美呃完香港人一次又想再呃第二次的阿里巴巴。可恨的是，阿里巴巴擺明呃蝦條，但收購倫交所失敗那位仁兄，仍日以繼夜期望阿里巴巴再呃蝦條，這是甚麼邏輯？

平心而論，在中美貿易戰拖累下，企業盈利前景變得不明朗，加上近日香港政府利用武警多番打擊投資者信心，令資產價格下滑，上市公司趁機私有化實無可厚非。然而利用高溢價上市再以低價私有化，美其名叫自由經濟體系的市場行為，實際上與種殼賣殼等行為無異，如證監會及港交所(00388)有意打擊上市公司鄙劣行為，應加強堵塞漏洞。

回說私有化概念股，如投資者要從模稜兩可的股市中尋找私有化概念股，不妨從估值長期折讓、業務真實並非妖股、有母公司撐腰的股份入手，其中一隻就是京能清潔能源(00579)。京能潔能於2011年以每股1.67元上市，主要從事燃氣發電及供熱、風力發電、光伏發電及水電，截至今年6月底止半年，營業額按年增長0.4%至80.65億元人民幣，純利上升4.3%至12.7億元人民幣。

翻查其過去四個完整財年，京能潔能純利分別為19.1億元人民幣、19.6億元人民幣、17.7億元人民幣及20億元人民幣，雖然未有大幅增長，但總算相當平穩，與其公用股特色吻合。過去八個財政年度，京能潔能合共派發0.4147元人民幣股息，折合約0.46港元，以京能潔能昨日收報1.33元計，連同收息後的回報僅7.2%，表現十分遜色。

投資投機兩皆宜

至今年上半年止，京能潔能資產淨值約222.67億元人民幣，折合約247.41億港元。目前京能潔能已發行28.29億股H股，及54.14億股內資股，以昨日收市價1.33元計，總市值僅109.6億元，較資產淨值折讓約56%。京能潔能去年底之每股資產淨值(NAV)為2.561元人民幣，折合約2.85港元，現價較NAV折讓約53%。

目前京能潔能H股股東，包括中國再保(01508)、北控能源、SAIF Partners、挪威銀行及花旗銀行，分別持有23.1%、16.7%、6.1%、6%及5.6%，股東陣容星光熠熠，業務真實性相當高。博其以1倍市賬率(P/B)私有化，潛在升幅已達1.1倍；即使私有化事件純屬幻想，現價買入風險亦低，投資投機兩皆宜。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產