港股直擊 即巿股評

中美展開新一輪貿易談判，美國總統特朗普預告將與國務院副總理劉鶴會面。隔晚美股造好，港股今早或上試10天線(約25905點)。

道指低開高收，收市升150點或0.57%，報26496點；標指升0.64%，收報2938點；納指上漲0.60%，收報7950點。

劉鶴率領中國代表團，周四在華盛頓與美國財長努欽和貿易代表萊特希澤會晤。特朗普在Twitter帖文稱，他將於周五在白宮與劉鶴會晤。

劉鶴在美國會見商界人士時表示，中國此次抱着極大誠意而來，願意與美方就貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流，推動磋商取得積極進展。

美國商會國際事務主管薄邁倫認為，中美代表正爭取達成初步成果，有望達成滙率協議，白宮或暫緩新一輪向中國貨加徵關稅的行動。

數據方面，美國勞工部9月CPI按月無升跌，預測升0.1%；核心CPI僅升0.1%，幅度小於預測。上周首次申領失業救濟人數按周減少一萬人，至21萬人，少過預測的22萬人。

英國首相約翰遜與愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)會面後發表對取得脫歐協議樂觀的聲明，帶動英鎊揚升1.95%，兌1.2444美元。

歐洲股市造好，英股及德股分別升0.28%及0.58%。法國股市升1.27%，LVMH由於季績理想，股價彈逾半成。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報57.87元，較本港上日收市高0.42元；騰訊(00700)ADR收報320.98元，高2.18元；國壽(02628)ADR收報18.23元，高0.25元；中海油(00883)ADR收報11.69元，高0.19元；中石油(00857)ADR收報4.02元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報4.59元，高0.04元；中移動(00941)ADR收報65.62元，高0.42元；聯通(00762)ADR收報8.43元，低0.01元；中電信(00728)ADR收報3.63元，高0.03元。

ADR港股比例指數報25863點，較港高155點。夜市期指收報25903點，升94點，較昨日恒指收市高水195點。恒指昨日反覆高收，報25707，升25點或0.1%。

焦點股份

吉利汽車(00175)：9月總銷量約11.38萬輛，按年減少約9%，按月增長約12%。首9個月總銷量約95.81萬輛，按年減少約16%，並達至今年全年經修訂銷量目標136萬輛的70%。

比亞迪股份(01211)：9月汽車銷量4.07萬輛，按年下跌14.99%。首9月汽車銷量跌4.49%。

騰訊控股(00700)：昨日場內回購12萬股，每股作價介乎317.4至322.4元，涉資約3832.45萬元。

越秀地產(00123)：9月合同銷售額約40.17億元人民幣，按年上升約69%；首9個月累計合同銷售額約480.55億元人民幣，按年上升約34%。

龍湖集團(00960)：9月實現合同銷售金額按年增長54.99%；首9月累計實現合同銷售金額1746.2億元人民幣，按年增長17.13%。

丘鈦科技(01478)：9月攝像頭模組產品銷量3809.9萬件，按年升52.5%。指紋識別模組產品銷量1397.1萬件，按年升13.9%。

同仁堂國藥(03613)：為慶祝同仁堂成立350周年暨公司成立15周年，派發每股特別息0.72元。

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