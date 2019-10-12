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中美第十三輪高級別經貿磋商於華盛頓舉行，市場消息紛紜，究竟兩國會否達成所謂的「局部協議」，將很快揭曉。

美股受談判傳聞帶動，在周初連跌兩日後，周三(9日)全線反彈，三大指數同步上揚，標普500指數11個板塊更全部報捷。

標指繼續在2900點水平反覆，而200天平均線近一年於2740點至2850點上落，即高低位差距不足4%。本欄早前提到，標指200天線橫行整固，往往預示積聚若干動力，準備展開新一輪升浪(詳見2019年9月13日本欄)。

另一現象亦反映標指正呈待變格局。按標指周一(7日)收市價計算，其1個月、3個月、6個月及一年的回報分別為負1.34%、負1.24%、1.49%和1.88%，代表在過去一年的不同時段，升跌幅都限制在2%區間之內，這種情況並不常見，上一次要追溯至2016年6月17日，已是3年多前。

如把統計時間拉長，便可得出具測市作用的結果。自1929年以來，標指只有44個交易日(佔整體0.19%)符合上述窄幅波動的「特殊條件」，並大致歸納為9個時期：根據市場研究機構Bespoke資料，此前8次標指之後的成績皆理想，在其後6個月與一年漲幅中位數分別為3.4%及7.9%(平均更達5.4%和11.55%)，且兩者同樣錄得75%的上升比例。

觀察標指過去10個星期(7月29日至10月4日)單日不同時段的平均表現，則會有另一方面的啟示。

附【圖】所見，標指在這49個交易日走勢平均而言呈先高後低，惟收市前約一小時，卻從谷底抽升。一般來說，每天開市首30分鐘的交易大多是由散戶情緒與市場消息(貪婪與恐懼)等心理因素主導；反之，醒目資金(smart money)傾向於收市前才押注，因此，尾市較能夠反映機構投資者的部署。換句話說，標指持續在臨近收市時反彈，代表有跡象顯示大戶開始密密低吸，對後市相信是一個利好訊號。

標指6月以來一直在2800點至3000點區間整固，投資者正期待催化劑的出現。論到刺激大市的重要因素，則非中美貿易談判和聯儲局貨幣政策取向莫屬，前者結果難料，惟肯定左右美股短線走向。

至於聯儲局方面，主席鮑威爾本周連續兩日的發言雖算不上「放鴿」，但本月底再次減息的預期已慢慢升溫，而局方增加購買短期美國國債，又暗示買債將在10月議息會議期間準備就緒，可視作「QE前傳」，美股有機會從中受惠。

標指目前企穩200天線上，值得留意的是，今年指數兩度失守「牛熊線」後，分別只需要2天及3天便成功收復該線，並且都能夠再次創出紀錄新高，即2月以來每一輪升浪前，標指皆會顯著調整先考驗200天線，較保守的投資者或應注意這買入訊號。

信報投資研究部

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