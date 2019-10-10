即巿股評 港股直擊

港交所(00388)放棄收購倫交所後股價止跌略回升，既然已終止收購因何股價未能大幅反彈呢！首先港股入市氣氛仍然薄弱，中美貿易談判消息好壞參半，加上市場瘋傳本地資金外流等負面因素，一般散戶未敢貿然入市，更何況港交所每手要兩萬多元入場亦是一個考慮因素，但最主要是機構投資者早前沽了貨，換馬至其他股票未必可以於第一時間善價而沽後作出回馬槍補回港交所。

造就入市良機

今年港交所於餘下時間亦陸續有新股上市安排，生意未會因收購倫交所之事而減少生意，有消息指美國有可能針對中資企業於美國上市的消息，事件已去到姑勿論最終是真是假，估計往後亦促使中資要向海外集資第一站必選香港港交所，其他市場亦為次之，除非往後外資全不參與中國投資業務，但這個可能性極低，因此港交所雖然與倫交所未能聯婚，美國對中資企業的針對就凸顯港交所的地位，現時大市氣氛較謹慎確難提振該股股價，但反而可能造就投資者入市良機的時刻。

北水增持

港交所正股未郁衍生工具就已郁，較活躍的認股證就有港交瑞信零二購B(22084)連續三個交易日成交暢旺，今天該股證收市升6% 成交金額9.47千萬，而據交易所披露易顯示北水於過去三個交易日增持正股已超過600萬股，如平時只看正股股價很多時會忽略了背後的資訊，股價不動但有人密密吸貨就可能表示股價未能反映實際價值。

歐洲裁員保盈利

順帶一提過往本欄一直看淡滙控(00005)前景，滙控宣布歐洲裁員計劃後把拖累集團及一直貢獻不多的部門開刀，更傳打算賣掉一些歐洲不甚賺錢的業務，把專注力重回亞洲地區，明顯轉了大股東及更換管理層後，開始有了新方向及定位，雖然大摩報告睇淡本港銀行業及滙控前景，但滙控股價已跌足近一年九個月後，加上肯壯士斷臂有望股價能夠喘定，於國內長假期後已開始見北水強力增持滙控，今天滙控錄得淨流入5.5億元，若連同昨天合計北水共流入達到12.08億元，估計短期滙控有支持，長線就要等季度業績同時公布整體裁員計劃是否夠狠，但起碼踏出瘦身減磅正確的第一步，往後可以加多留意。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。