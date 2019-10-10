市場觀望中美貿談，恒指反覆收升25點或0.1%，報25707。
北水淨流入20.85億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
滙控(00005)續有5.05億元北水淨流入。
多隻內銀見北水流入，建行(00939)淨入3.53億元；工行(01398)有1.59億元淨入；農行(01288)有1.16億元淨入。相反，招行(03968)有3.27億元淨走；平保(02318)有4981萬元淨走。另外，平保旗下平安好醫生(01833)有4288萬元淨入。
科技股方面，騰訊(00700)淨流入2.46億元；中芯(00981)有4983萬元淨入。相反，舜宇(02382)有291萬元淨走；中興通訊(00763)有1827萬元淨走。
其他藍籌股方面，收市後公布上月銷量按年跌幅縮至9%的吉利(00175)有1.17億元淨入；中國生物製藥(01177)有3985萬元淨入；石藥(01093)有986萬元淨入。
融創(01918)有1823萬元淨入。
其他淨流出較多個股包括：國航(00753)回升1.1%，不過有9927萬元淨走；華能新能源(00958)有6996萬元淨走；南方能源(01573)有978萬元淨走。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、滙控、騰訊、招行、吉利、工行、國航、農行、平保及好醫生。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、騰訊、融創、中生製藥、舜宇、華能新能源、好醫生、中芯、石藥及南方能源。