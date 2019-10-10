港股直擊 即巿股評

中美貿易談判好淡消息滿天飛，質低道指期貨急瀉逾300點，港股上日挫210點後，全日低開後回升，重上25700點收市。

受《南華早報》報道指，中美關鍵問題未取得進展拖累，道指期貨今早亞洲時段曾插逾300點，累恒指低開57點，跌幅曾擴至160點，低見25521，創9月3日以來新低，但外電指美國正研究以早前與中國達成的滙率協議，作為中美貿易談判初步協議的一部分，加上傳美國將允許部分企業向華為供貨，港股止跌回升，午後最多升126點，高見25809點，但投資者對貿談戒心大，大市升幅大縮，最終恒指收造25707，僅升25點或0.1%，國企指數收造10218，升49點或0.5%，大市成交790.8億元。

個股上升比例52%，下跌比例為48%。

即月期指升147點或0.6%，報25809，高水101點，成交16.25萬張。

藍籌股別發展。昨日被大摩嗌沽的滙控(00005)反彈0.2%；騰訊(00700)回升0.2%；平保(02318)升0.6%；中移動(00941)漲0.1%；但友邦(01299)創近8個月低，收市跌1.1%；中銀香港(02388)跌0.8%；申洲(02313)降0.7%：創科(00669)跌0.3%。

焦點板塊

5G手機股：據《紐約時報》報道，美國總統特朗普，計劃准許美國個別公司，向華為供應非敏感性產品，消息刺激手機及5G概念股造好，中興(00763)飆5.1%；京信(02342)升1.1%；中通服(00552)升0.4%；瑞聲(02018)飆6.6%；舜宇(02382)揚4.3%，瑞聲與舜宇更是升幅最大首兩位藍籌；比亞迪電子(00285)走高2.5%。

汽車股：憧憬上月銷售跌幅收窄，汽車股大致造好。吉利(00175)升2.7%；華晨(01114)升3.3%；北京汽車(01958)亦升4.7%，長汽(02333)漲0.9%；本田中國上月汽車銷量年增4%至13.8萬輛，與本田合作的東風(00489)及廣汽(02238)分別升4.3%和3.9%。

地產股：弱勢未改，長實(01113)深水埗與市建局合作的樓盤昨日開價，收跌0.8%；新地(00016)跌0.3%；新世界(00017)跌0.6%；恒地(00012)跌1.5%；領展(00823)行政總裁王國龍周二減持50萬個基金單位，收挫3%，為包尾藍籌。

新股：奇虎360旗下智能硬件系統評測服務商360魯大師(03601)今早首掛，收8.6元，較招股價飆2.19倍；「鞋王」百麗國際分拆上市的運動零售及服務平台滔搏(06110)，收報9.25元，較招股價8.5元，高8.8%。

焦點股份

中遠海能(01138)：波羅的海原油運價指數(BDTI)從上月初開始持續攀升，更連升28個交易日，累飆1.2倍，帶挈中遠海能炒高8.7%，其A股(600026.SH)也急升7.4%。

美團(03690)：昨日野村首予美團「買入」評級後，獲滙證升目標至111元，股價再創上市高位兼突破90元大關，收漲1.9%，更錄六連升。

平安好醫生(01833)：再度熱炒，一度抽升9.7%，收市仍飆8.2%，並錄三連升，成交有7.2億元。

李寧(02331)：獲大華上調評級至「買入」，目標價由22元調高到28元，推動股價創逾9年高位，全日升3.2%，更錄五連升。

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