即巿股評 港股直擊 香港財經

上周港股缺乏北水灌溉而成交相對淡靜，加上外圍經濟數據欠佳，港股始終乏力反彈。而踏入本周，A股在內地十一黃金假期圓滿結束再復市，港股亦在本周初期受到北水「加持」下有所回暖，惟「好景不常」，輾轉又回落至25700附近水平。

港股表現疲弱，市場氣氛審慎，原因相信是始終香港的政治問題仍處於膠着狀態，社會衝突卻沒有緩和跡象，零售及地產股持續低走；再加上市場持續觀望中美貿易戰的事態發展，港股暫時亦只在區間窄幅上落。

中美舉行新一輪高級別貿易談判在即，外界對於是次談判結果眾說紛紜，北京對達成部分協議持開放態度，並提出增加採購美國農產品，不過亦有消息指中美在副代表級別的貿易談判中沒有取得任何進展。

筆者估計，對於購買農產品這類較「容易做到」的條件要獲得雙方共識並不難，關鍵在於此戰的核心問題依然圍繞着知識產權保護與強迫技術轉讓，尤其日前美國總統特朗普才對中國進行施壓，就新疆問題上將多間中國科技公司列入黑名單，並對中國部分官員實施赴美簽證限制等，所以筆者對於此次可達成廣泛的協議並不樂觀。但市場亦需關注的是，美方會否如期在15日加徵新關稅，將2500億美元中國貨關稅稅率提高至30%，若並未有傳出延期，相信會為大市又再帶來波動。

近年來中美雙方在經濟、政治等不同層面上矛盾不斷，包括近日數間機構或企業因牽涉本港政治問題而引發的輿論風波成為城中熱話；拉鋸已久的貿易戰役中，雙方多度「出牌」，例如在關稅、出口、或對企業進行制裁等，不難看出的是，作為全球首兩大經濟體，未來中美之間只會爆發更多糾紛，尤其如果特朗普能成功連任的話，對中國只會更強硬，投資者對於雙方博弈宜小心為上，對時刻關注兩國局勢及多加防範潛在風險。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗