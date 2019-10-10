即巿股評 港股直擊

中美貿易談判消息飄忽，一時又話協議好大機會達成，美股周初連升兩日，誰知今早瞓醒，又話啲部長級唔多啱傾，雙方談判無乜進展，國務院副總理劉鶴將提早返歸，搞到今朝道指期貨曾經狂插超過300點，而恒指喺新加坡黑期亦一度跌至25400水平。恒指低開57黠，一度跌160點，見過自9月3日以嚟低位。

不過外電有報道指美國正研究以早前同中國所達成嘅滙率協議，作為中美貿易談判初步協議其中一部分。而喺美國將唔少中資企業放入黑名單之際，卻有傳聞指同時允許部分企業向華為供貨，令港股止跌回升。恒指曾回升116點，見過25799點，只係市底偏弱下，上升力量有限，其後升幅少咁截。中午恒指報收25729點，升46點；國指中午報收10209點，升40點。

重磅藍籌股都係咁上下，個別發展不值一提，話咗炒股唔炒市，都係逐個板塊搵好股實際。有傳聞指蘋果公司最快會喺明年第三季首推5G手機，而同時《紐約時報》報道，侵侵計劃准許美國個別公司，向華為供應非敏感性產品，消息刺激手機及5G概念股造好。雖然相關股份今日普遍有不俗升幅，不過阿Man就信唔過侵侵，出咗名五時花六時變，手機股一向係貿易戰敏感股，股價走勢隨住消息兩邊擺，任何轉身再快亦未必跟得貼，對於相關股份，都係食吓花生算數。

反而內需股呢排續有資金追捧，日清食品(01475)雖然估值已偏高，但仍有大行睇好，目標價調高至7.5元，半日股價升逾2%，一步步向目標出發。而乳品股龍頭蒙牛(02319)同樣係生活必需品，股價早前見過29元樓下又開始重拾升浪，留意去到32元左右有阻力，撈咗平貨隨時留意落實食糊。

美團(03690)呢期當紅又當炒，已經連升六日，主要係大行相繼品好並調高其目標價，今日股價又見新高兼向住紅底股出發，冇咗個天花板頂住，走勢暫時仍向好，不過花無百日紅，小心隨時見回吐。反而阿Man留意到平安好醫生(01833)呢兩日走勢突破，早前有大行報告將其目標價調高至60元，今日半日一度高見55.4元，其後升勢回順。由於集團註冊用戶已增至3億個，2019年6月月活躍用戶數和月付費用戶數分別達6270萬人和220萬人，同比分別增長29%和61.2%。龐大用戶群有望成為未來集團收入持續高速增長的爆破點。股價有望重遊上市舊地，呢轉先以55元為首個目標，企得穩呢個水平，再向前高位58.7元至60元出發，又係另一隻有機會打破天花無極限嘅潛力股，值得留意。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)