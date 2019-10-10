熱門：

今日 13:58 港股直擊 即巿股評

摩通指恒安股價已反映業務弱勢 升級至中性

放大圖片

摩通　恒安(01044)

評級：減持 -> 中性

目標價：49元 (較前收市價49.2元有0.4%潛在跌幅)

摩通發表報告，認為恒安股價已反映基本面弱勢，料盈利回升機會大。

報告指出，木漿價格上季下滑，加上恒安衛生巾業務好轉，料可推動盈利好轉，尤其木漿價跌兩成，有望推動集團全年盈利8.5%。

該行又指，恒安現價折合預期明年13倍市盈率，屬過往五年低位，加上股息率達5%，估值變得合理，故將評級由「減持」升至「中性」，目標價維持49元。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。