港股直擊 即巿股評

摩通 恒安(01044)

評級：減持 -> 中性

目標價：49元 (較前收市價49.2元有0.4%潛在跌幅)

摩通發表報告，認為恒安股價已反映基本面弱勢，料盈利回升機會大。

報告指出，木漿價格上季下滑，加上恒安衛生巾業務好轉，料可推動盈利好轉，尤其木漿價跌兩成，有望推動集團全年盈利8.5%。

該行又指，恒安現價折合預期明年13倍市盈率，屬過往五年低位，加上股息率達5%，估值變得合理，故將評級由「減持」升至「中性」，目標價維持49元。

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