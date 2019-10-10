港股直擊 即巿股評

中美貿談消息飄忽，累今早道指期貨一度大跌逾300點，港股上日挫210點後，今早低開後回升，重上25700點。

受《南華早報》報道指，中美關鍵問題未取得進展拖累，道指期貨亞洲時段曾插逾300點，累恒指低開57點，跌幅曾擴至160點，低見25521，創9月3日以來新低，但外電指美國正研究以早前與中國達成的滙率協議，作為中美貿易談判初步協議的一部分，加上傳美國將允許部分企業向華為供貨，港股止跌回升116點，高見25799點，但隨後升幅削逾半，最終恒指半日收造25729，升46點或0.18%，國企指數中午收造10209，升40點或0.4%，大市成交416.8億元。

藍籌股別發展。昨日被大摩嗌沽的滙控(00005)中午反彈0.6%；騰訊(00700)回升0.1%；平保(02318)升0.5%；中移動(00941)漲0.2%；但聯通(00762)降0.1%；友邦(01299)再跌0.8%；中海油(00883)及中石化(00386)各跌0.4%。

焦點板塊

5G手機股：據《紐約時報》報道，美國總統特朗普，計劃准許美國個別公司，向華為供應非敏感性產品，消息刺激手機及5G概念股造好，中興(00763)揚4.4%；京信(02342)升2.2%；鐵塔(00788)升0.6%；瑞聲(02018)飆6.6%，為升幅最大藍籌；舜宇(02382)漲2.2%；比亞迪電子(00285)走高3.6%。

汽車股：憧憬上月銷售跌幅收窄，汽車股大致造好。吉利(00175)升3.4%；華晨(01114)升3%；北京汽車(01958)亦升4%，長汽(02333)漲1.4%；本田中國上月汽車銷量年增4%至13.8萬輛，與本田合作的東風(00489)及廣汽(02238)中午分別升3.5%和4.8%。

地產股：弱勢未改，長實(01113)深水埗與市建局合作的樓盤昨日開價，半日跌0.2%；新地(00016)跌0.6%；新世界(00017)跌1.1%；恒地(00012)跌0.8%；領展(00823)行政總裁王國龍周二減持50萬個基金單位，中午挫2%，為包尾藍籌。

新股：奇虎360旗下智能硬件系統評測服務商360魯大師(03601)今早首掛，半日造6元，遠比招股價2.7元高1.2倍；「鞋王」百麗國際分拆上市的運動零售及服務平台滔搏(06110)，中午造9.3元，比招股價8.5元，高9.4%。

焦點股份

中遠海能(01138)：波羅的海原油運價指數(BDTI)從上月初開始持續攀升，更連升28個交易日，累飆1.2倍，帶挈中遠海能半日炒高8.4%，其A股(600026.SH)也急升7.1%。

美團(03690)：昨日野村首予美團「買入」評級，目標睇107元，今早再創上市高位兼突破90元大關，半日揚3.2%，暫錄六連升。

平安好醫生(01833)：再度熱炒，一度抽升9.7%，中午仍飆8.2%，暫錄三連升，成交有4.1億元。