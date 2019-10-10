港股直擊 即巿股評

隔晚美股回升，不過道指期貨今早亞洲時段一度顯著受壓，市場觀望中美貿談進展，港股今早表現反覆。

恒指低開57點，甫開曾挫160點，低見25521點，創9月3日以來新低，之後反彈，最多倒升116點，高見25799。恒指中午報25729點，升46點或0.18%。大市半日成交額416.75億元。

國企指數報10209點，升40點或0.39%。

騰訊(00700)升0.1%報318.6元，成交居首有26.3億元。

昨日受壓的瑞聲(02018)反彈，半日升6.6%，為半日表現最好藍籌。