港股直擊 即巿股評

隔晚美股回升，不過道指期貨亞洲時段受壓，市場觀望中美貿談進展，港股今早表現反覆。

恒指低開57點，甫開曾挫160點，見25521點，創9月3日以來新低，之後反彈，暫時倒升最多116點，見25799點，最新回順。截至上午約11時12分，恒指報25712點，升29點或0.1%，大市成交額357.19億元。

國企指數報10202點，升33點或0.3%。

A股靠穩，滬指升0.14%；深成指升0.44%。

中美貿談在即，美國總統特朗普周表示，與中國很大機會達成貿易協議，並重申協議一定要對美國有利。另外，據報中國將提議雙方訂立局部協議，中方擬購買更多美國農產品。《紐約時報》則指，美國將允許部分企業向華為供貨。

手機設備股造好，華為供應商舜宇(02382)升2.8%。另外，瑞聲(02018)飆半成；比亞迪電子(00285)升3.6%；中興(00763)升3.4%；丘鈦(01478)升3.8%。

新股熱炒，百麗分拆的運動零售及服務平台滔搏(06110)高見9.41元，較招股價飆10.7%，現報9.38元，成交17.39億元；魯大師(03601)高見6.3元，較招股價2.7元飆1.33倍，現報6.21元，成交4.41億元。

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