即巿股評 港股直擊

成世人最憎就係嗰啲講就似層層，但就永遠無一次做到，仲要你三催四請都仲係得嗰講字，放心，唔係因為睇到啲政府膠層出嚟講嘢而有感而發，只係無之無日要同出版社周旋有關版稅嘅事，遇到兩個賴皮賴到咁徹底嘅極品而有啲感觸啫(痴線，我向來都係激動派，今次都真係算極度俾面，其他出版社都相安無事，就正正係得呢間係咁；名就唔開啦，廢事幫我出上一本書嗰間知道話我小氣啦)

依家10點2分嬲到我市都無乜心機睇，開住個電視見恒指依家跌緊46點，做緊25636點，最低暫時見過25521點，就係今朝開市之後無幾耐就做出嚟嘅，就正正係呢一下將下方嘅牛證最貼價嗰層25600至25699點殺死，而呢一層就有相當於670張期指，當中有263張係噚日新增。

其實噚日朝早睇恒指牛熊證街貨圖時，最尾留意到其實在市只要向下行多300零點，就可以殺到落到當日見到嘅重貨區；今日再睇，依家下方牛證最貼價嘅係25500至25599點，有相當於787張期指，其實再向下掃落去，最貼價嗰四層牛證，每層平均街貨都有逾700張。

至於上方熊證，有三層街貨層係新增嘅，依家最貼價嘅就係25900至25999點，呢度有相當於136張期指再向下掃嘅話，其實每層街貨都係得一百幾十張期指貨量，講緊要數到上第四層(26200至26299點)先至叫做見得吓人，而呢度有872張期指。

牛熊中間位愈嚟愈窄，講緊係25900點(熊證門口)VS 25599點(牛證門口)，中間位就係25749.5點。依家10點26分，恒指倒升V彈107點，做緊25790點，拆恒指5分鐘圖就見到今朝開市下跌一下嘅時候，SlowSTC(14,3)只係落到3X至5X水平，跟手就回返上去，至依家升過百點時SlowSTC(14,3)已經跟升到9X以上嘅嚴重超買水平，呢個位開隻恒指熊向下殺落去，恒指熊(56963)，收回價26038點，同現價只係3XX點差距，槓桿比率係同一收回價熊證中最高，約54.64倍，只限Day Trade。

若然怕太貼價嘅話，恒指熊(56899)，收回價26190點，同現價有逾500點差距，槓桿比率約38倍。依家10點36分，恒指升幅稍為回落至升67點，可能要等下一個機會啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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