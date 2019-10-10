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【異動板塊】人幣突走強 內地航空股齊升1%

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人民幣今早走強，離岸價更一度升穿7.1兌一美元，利好兌人民幣敏感的內地航空股。

東航(00670)升1.1%；南航(01055)也漲1.1%；國航(00753)則升1%；但國泰(00293)則跌0.1%。

人民幣今早回勇，離岸價兌美元曾跌304點子，低見7.1684，隨後止跌回升，更一度掉頭升387點子，高見7.0993兌一美元，高低波幅達691點子，新造7.1157兌一美元，升223點子。

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