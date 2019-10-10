港股直擊 即巿股評

新一輪中美貿易談判即將舉行，市場預期反覆不定，美股指數期貨今早受壓，料拖累港股早段表現。

周三美股三大指數集體反彈，道指收升181點或0.7%報26346點。微軟漲近2%，領漲道指。標普500漲0.9%報2919點，納指漲1%報7903點。科技股普漲，蘋果升1.2%，高通升逾2%。美聯儲會議紀要顯示，決策者對政策前景仍存分歧，討論了再度擴表。

中概股多數收漲，阿里巴巴漲2%，京東漲2.3%；拼多多漲1.7%；人人網漲14.3%，蔚來汽車則跌4.1%。

據CME「美聯儲觀察」，聯儲局10月減息25個基點至1.50%至1.75%的概率為83.9%，維持當前利率的概率為16.1%；12月減息25個基點的概率為48.9%，減息50個基點的概率為43.3%，維持當前利率的概率為7.8%。

美國財政部最新公布的資料顯示，2019財年美國國家債務總額新增1.2萬億美元，達到創紀錄的22.72萬億美元，相當於本財年GDP的106.5%。

美股指數期貨今早一度急跌，有報道指較早前中美較低級別的貿談缺乏進展。約7時正，納指期貨急跌1.5%，標普500指數期貨跌1.3%，道指期貨跌1.2%。截至8時半，道指期貨跌222點報26083；納指期貨跌1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報57.95元，較本港收市低0.15元；騰訊(00700)ADR收報318.21元，高0.01元；國壽(02628)ADR收報18.01元，高0.11元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報11.49元，高0.03元；中石油(00857)ADR收報3.98元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.54元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.27元，高0.17元；聯通(00762)ADR收報8.37元，低0.01元；中電信(00728)ADR收報3.6元，高0.02元。

ADR港股比例指數報25712，較周三恒指收市高29點或0.12%。恒指昨收造25682，跌210點或0.8%，短期支持睇10月4日低位25612，10天線約25930點料有較大阻力。

焦點股份

長實集團(01113)：公布計劃收購於倫敦交易所上市的英國釀酒廠Greene King集團的交易，已獲股東以99.38%贊成票通過。長實早前公布，擬斥資27億英鎊(約252億港元)，全購Greene King集團，並會把其私有化。

萬科企業(02202)：公布首9個月合同銷售金額4756.1億元人民幣，按年上升10.2%；單計9月銷售按年增加13.5%。

大快活(00052)：預期截至9月底止的半年度股東應佔溢利，按年可能會錄得顯著下降。去年同期溢利為1.01億元。

今日有兩隻新股上市，據耀才暗盤交易中心資料顯示，奇虎360旗下智能硬件系統評測服務商360魯大師(03601)暗盤收報3.79元，較招股價2.7元，升1.09元或40.37%。至於「鞋王」百麗國際分拆上市的運動零售及服務平台滔搏(06110)，暗盤收報8.49元，較招股價8.5元，跌0.01元或0.12%。