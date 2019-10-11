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十一國慶黃金周連續7天長假期，內地人旅遊興致高昂，不僅本地遊猛增，到訪澳門的旅客也上升，惟賭場博彩收入下跌。澳門旺丁未旺財，原因何在呢？

與香港旅遊業目前面對的「嚴冬」相比，澳門黃金周的表現可謂大收旺場，各個名勝及旅遊景點都人頭湧湧。澳門旅遊局公布，10月首7天整體訪澳旅客接近百萬，達98.5萬人次，按年上升11.5%；其中內地客佔絕大多數，有79.8萬人次，增長9.4%。

然而，黃金周澳門旅遊業縱然興旺，卻未能成功轉化為推動博彩收入的引擎。根據市場渠道調查顯示，上述7天總博彩收入約81億澳門元，即平均每天11.57億澳門元左右，較去年同期的13億澳門元，減少11%，亦比今年農曆新年期間的數字略低。

據了解，澳門博彩收入並非全線回落，中場情況稍勝預期，按年呈高單位數增長，中金公司估計達7%至11%；相反，貴賓廳(VIP)生意較讓人失望，倒退超過兩成。該行更預料，VIP轉碼數跌幅介乎21%到25%，拖累總博彩收入。

VIP業務對澳門整體博彩收入貢獻佔比持續下跌是不爭的事實。附【圖】所見，澳門在2002年剛剛開放賭業，試圖打破壟斷，當時VIP佔比達80%；2005年至2012年期間輾轉滑落至70%水平；2015年開始進一步挫至55%左右；2019年上半年終失守50%的關口，僅佔49%。

VIP業務盛極而衰，原因有三。首先，國務院總理李克強2016年訪澳時提出，澳門未來要打造成為一個亞洲休閒旅遊與會展中心，博彩業須逐漸脫離對高端VIP收入的依賴，轉型至大力發展中場及非博彩服務。

其次，澳門的VIP以至高端中場市道，與中國宏觀經濟和房地產市道的關聯性較高。目前內地經濟下行壓力增加，中美貿易談判達成協議無期，人民幣又貶值，VIP客戶自然退縮，所佔比例亦隨之下跌。

第三，澳門基建及交通網絡愈見便利，尤其是港珠澳大橋在去年10月24日通車，無疑有助吸引更多旅客到訪，但新增的主要是不過夜的觀光客。以今年7月為例，非過夜客按年急飆30%，留宿旅客僅上升5%。非過夜客逗留時間有限，參與博彩活動相對減少，對博彩收入貢獻也不大。

由於澳門VIP業務比重下降已成趨勢，即使本月餘下日子情況或許有所改善，相信只能稍為緩和整體博彩收入的跌幅。摩根大通展望似乎較樂觀，估計10月博彩收入只按年減少3%至4%；中金相對保守，預料10月下挫5%至10%。

濠賭股股價因此連日走軟，昨天美高梅中國(02282)再回2.9%，澳博(00880)亦跌2.5%。根據EJFQ FA+，各濠賭股預測市盈率均貼近或相等於中位數，反映行業估值並不算太吸引，暫未屆入市良機。

信報投資研究部

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